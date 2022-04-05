親子筆陣．玩創校長：孩子長期缺乏社交

【明報專訊】農曆年假結束，香港學生突然來了一個提早的暑假，轉眼間又到復活節假期，我們的孩子已經很久沒有回學校上課，加上不同的社交距離限制措施，讓大部分香港家長迫不得已把孩子留在家中，連到公園跟其他小朋友遊玩的機會也沒有，孩子們已經有一個多月，沒有與自己同齡的朋友及同伴相處，究竟對孩子成長及人際關係發展帶來什麼衝擊和影響？

孩童成家庭中軸重心

按家計會調查報告，香港家庭平均子女數目為1.2至1.3名，「一孩家庭」比率接近四成。在停課期間，學童留在家中，主要照顧者如父母、祖父母或工人姐姐，都會按着他們的需要及喜惡來安排起居飲食。孩子餓了，會安排下午茶；孩子需要上洗手間，馬上讓他們先去，小人兒成為了家庭的中軸重心。為幼兒而設的學前教育（即幼稚園），最大的功能是給予孩子體驗群體生活，把從自己為中心，慢慢轉移到學會與一班同年紀的孩子相處，他們要明白作息時間表不是按照自己一個人的意願去運作，而是按着群體的需要來編排。學生餓了，在茶點時間才可以進食；學生想去洗手間，需要在小休時間排隊。孩子們要明白有些活動安排未必是他最想要的，但因着群體利益的緣故，也需要放低自己的主見，參與不同的集體活動。

人際相處需要經驗式學習

作為成年人，我們在不同的人際關係裏，總會遇到不同性格的人，有強有弱，我們要在社群裏生存，就得學習如何妥協及協調。人際相處的技巧不能紙上談兵，要孩子學會「謙讓」，總不能單單叫他們在詞語簿上重複抄寫4次，便認為他學會了「謙讓」。學習「謙讓」 的不二法門，是在安全及成人監察的環境下，讓孩子在群體生活中經歷爭執的過程，明白到自己退一步，能夠成就別人，平和地解決相處的問題。

盡力提供群體學習機會

過去兩年，香港學生的確缺乏群體生活，而且大家都是戴着口罩，人與人之間的關係，難免比以往疏離。作為家長，我們不能只被動地期待4月中旬復課，反之，可以在疫情期間，提供一些社群學習的機會給孩子。舉例，當家長與孩子一起看電影或閱讀故事書的時候，如果情節上有一些群體相處的情景，家長不妨先暫停故事的情節，與孩子商討一下，向孩子分析角色如何應對等。另外，家長也可相約孩子的6至7個同學每星期作30分鐘視像會議，每次都設一個分享主題，譬如我最喜愛的圖書或玩具，讓孩子們自由地分享，並刻意由他們主持視像會議，當中必然出現孩子們爭相發言等情况，家長應放手讓他們自行解決，從經驗中學習互相尊重。

事實上，疫情導致長時間停課，教師和家長應留意的，不單是學生學習進度，而是人與人之間相處的經驗和技巧。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]