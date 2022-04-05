A苗園圃：細味孩子話

【明報專訊】一連兩篇記述我和小明預備升中面試的深刻片段，其實還有一些孩子說過的話，也很值得記錄下來，與各位家長一同細味，一起思考。

從孩子話聽出信心問題

「嘩！場面好壯觀呀！」這是當我們走近一所直資中學時，大兒子小明衝口而出的話，說時臉部並無什麼特別表情。我和丈夫為他報了幾間屬於自己校網的直資中學，那天要參與面試的，正是區內最受家長歡迎、一所歷史悠久的傳統名校。雖說「A仔」沒有同理心，不懂得別人的感受，但其實他們對人對事是會有感受的，只是從外表較難看得出來。每一個新鮮的經歷，在小明心中都會泛起漣漪。我並沒跟他說是什麼名校，只說是一間開心學校，會有很多活動給男孩子玩，也可能有較少功課。一句「場面好壯觀呀！」讓我思考他是否因為看見誇張地多人，而感覺害怕呢？覺得競爭太激烈，對自己沒有信心嗎？或只是對眼前景况的一個正常反應而已？

「這間學校真是好好人啊！」聽到有第二次面試機會的消息，小明即時這樣回應。這是另外一所直資中學，也是唯一給予我們好消息的學校。他這句話的意思，是對於自己在這所學校第一次面試的表現被認同，有種難以置信的感覺嗎？還是覺得當日面試他的老師要求不高，讓他過關，真心說他是「好人」呢？無論前者或後者，相信都是對自己沒有信心的表現，不禁讓我深思，父母在平日生活中，應該怎樣協助孩子在各方面建立自信呢？是自己身教不夠嗎？還是夫妻間親子協作未做得妥當？

如果可以回到過去……

「假如你可以回到過去，你會選擇回到什麼時候呢？為什麼？」這是老師在面試時的提問。小明這樣回應︰「我希望回到四年級的那一年，更努力適應升高小的學習生活。因為由初小升上高小的學習程度一下子艱深許多，功課量亦倍增，我當時未能好好適應，以致成績大大落後……」我覺得他答得不錯，他不但勇敢承認自己的過失，當有機會重來一次，表達出自己有一顆願意努力適應的決心！後來我細心回想，這是唯一一間要求收集申請者四年級成績表的學校，小明在五六年級的成績還可以，但四年級的卻有點兒難看，我猜測老師可能會問他因由，於是那早在步行往學校時，我有提他留意，但沒有說太多，怕令他生煩厭，影響情緒。可能就是這一下的提點，助他靈機一動，表示自己想回到四年級那年去扭轉局面……細心而不「譖氣」的提點，對A兒是重要的。

「我希望回到新冠肺炎爆發前的日子，我會去到首個發現病毒的地方，做足檢查工夫和防禦措施，阻止現今影響遍及全球的疫情出現……」同日晚上，我跟小兒子小強分享哥哥面試遇上的這道題，想不到當時8歲的他會這樣說，他第一時間想到的竟不是自己的事呢！知道他有顧及別人的想法，有服務人群的心志，怎能叫我這個做媽媽的不安慰？我如同在漆黑中找到燈火，充滿希望！

孩子的話絕對值得細味。咀嚼孩子話的過程中，家長可有更多體會，了解孩子的思想狀態，明白孩子的心情。消化以後，你會對孩子更有愛心，親子溝通將更親密，還可能有喜出望外的發現呢！

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]