媽媽維特：影帝的內在小孩

【明報專訊】剛出爐奧斯卡影帝韋史密夫在頒獎禮上，憤然衝上台大力掌摑與他相識多年的諧星基斯洛克，原因是對方公然取笑他的妻子光頭。這則新聞引起了全球熱話，身心靈界的朋友也有不少討論，但關注點不在誰是誰非，而是影帝行為剎那暴走背後所反映的內在小孩糾結。

韋史密夫事後公開道歉，直認自己打人是錯的，不能接納，也不容原諒。他說，自己承受不了妻子成為笑柄，因而反應過度，同時他強調，任何暴力都具有毒害和破壞力 。

英國《衛報》翻出他剛在去年出版的自傳，指他失控的根源可能遠在童年。在美國費城長大的他，爸爸像軍人一樣重視紀律而脾氣火爆，媽媽個性相當堅忍，父親施在母親身上的暴力，深刻烙印在他和3個兄弟姊妹心上。「9歲那一年，我看着爸爸一拳擊中媽媽頭部側面，他打得那麼狠，媽媽立即就倒下了。我看着她吐血。在睡房的那一刻，也許比起我生命中的任何一刻，界定了我是什麼人。」

失控暴力或源自童年歉意

他說，讓他飽受創傷的，不單是暴力，而是自己的坐視不動。「從那時起，我所做的一切——獎項和讚譽、鎂光燈和聚焦、角色與歡笑——那當中都帶着一長串隱晦的道歉，我對媽媽的歉意，因為那天我袖手旁觀，因為那一刻我辜負了她，沒有站出來阻止爸爸，因為我是一個懦夫。」

「你們所認識的韋史密夫，那個消滅外星人的海軍陸戰隊軍官、那個不同凡響的電影明星，很大程度上是建構出來的——那是我精心打造琢磨的角色，為的是保護我自己，將自己藏起來躲着世界，藏起那個懦夫。」

我們如何面對伴侶、孩子，如何面對自己與世界的關係，往往都反映了自己童年的創傷，也潛藏了自己對父母的愛。幼小的韋史密夫對於沒有保護媽媽，一直深懷自責，以至把自己定義為懦夫。長大後的他即使在世人前散發光芒，卻始終糾結於內在小孩背負的罪咎。

從家庭系統排列（心理治療其中一門）與內在小孩的角度，媽媽是生命中第一個最重要的女性，而伴侶是繼媽媽之後，男人生命中另一個重要的女性。韋史密夫的妻子珍達碧姬因免疫系統問題引致脫髮，受過相當困擾，之後索性剃光頭，多次坦然地公開談論自己病情。當妻子努力面對的病被人拿來當笑料，那個羞愧自責的小孩在瞬間被觸發了。那個內在小孩的心聲大概是——從前，我沒有為媽媽出頭保護她，現在我必須為對我同樣重要的女人挺身而出。

覺察內在情緒 療癒第一步

嘗試理解行為背後的糾結，不等於認同行為的本身。事實上，韋史密夫在一氣之下，也同樣用了爸爸當年的暴力。冷靜過後，恐怕他也會為做出了自己極不認同的行為而深感懊悔。我不禁想起自己的類似失控，和每次失控之後的懊悔。觸發我們暴走的，往往是我們最親密的人，而作為家長，最易撻着我們的就是孩子。我相信，韋史密夫也像我一樣，過去多次掉進過這種狀態，只是碰巧這次發生在鏡頭之前。

在我而言，救贖始於自我療癒的學習。學習覺察內在小孩的出現，學習先去明白她、接納她、安撫她，而不是去處理眼前觸發我的孩子。我發現，當我的心變得柔軟了，慢慢的，也就變得較能駕馭事情。影帝覺察到內心那個充滿羞愧的小孩，已是踏出走向療癒的第一步。只要我們願意覺察，永遠都不會遲。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]