【明報專訊】各位好嗎？德國人在3月中處於一片「解除口罩及隔離」的氛圍，經國會議決後逐步解除全國的防疫措施，4月初開始群眾在大部分地方已毋須佩戴口罩（醫院及老人院除外）。華德就讀的小學也早於3月初免去每星期集體新冠核酸檢測（PCR pool test），改為派發快速測試在家每周3次自行檢驗。人們在社交活動上的防疫措施變鬆懈，3月中的新增個案高峰達每天30萬宗，到月底則降至10多萬宗。遠在德國的我們在一片戰爭新聞中，還會看到香港的情况，可想而知香港疫情之嚴峻。近月我們也得知不少在港家人和朋友相繼染疫，也有朋友的非肺炎病症因醫院超負荷而未及時得到治療，真的感到百感交集！而許多老人家沒有在這波疫情前接種疫苗，更是一大遺憾。但願此病毒如專家所估算般愈變愈弱。我們還是要心存希望。

母親獨自移民惹爭議

近年香港的政治氣氛、疫情下政府的應對，某程度上加速了不少港人移民的腳步，我有不少朋友已到了英國，另外也有幾個朋友去了加拿大，這些國家的唐人街及華人社群都甚具規模，我也曾經相當羡慕。最近，我的朋友們在社交平台因為移民的問題而大吵了一頓，事源一名女博主（blogger）寫了千字文透露自己不顧丈夫反對移民，放下一雙女兒給母親照顧，申請加拿大工作簽證，在一年內完成了全職工作要求，以最快速度成為加拿大永久居民，這「轟烈」且極具爭議的事很快被廣傳！不少人批評她不負家長之責，取得永居後又想帶走女兒的行為自私，但也有不少人紛紛向她詢問做法，更有仿效之意。

我的朋友之間為此爭執。我本來是擔當「和事老」的角色，勸兩個朋友別動真氣，奈何有個朋友太代入博主的心路歷程，帶點攻擊地對我說：「你都移民德國，不知香港疾苦，不會明白香港人有多迫切需要移民。你不知道我每天都在看移民加拿大的資訊，帶着小孩過去根本沒可能全職工作然後獲得永久居留權。你們個個說她不是，看看以前移民過去的開荒牛，日後換來多少人的感激？」我們私下的對答也有上千字，歷時3日的情緒宣泄也扯出不少議題，中途經歷了些少人身攻擊，但最終我還是理智地尋求和解，為了一篇網文而影響10多年的友誼，真不值得啊！

易地而處互相理解

我從不反對移民，也絕對尊重朋友去向，但我認為一個已發展的國家不會開出「歧視單親家庭」或「申請者必須單身」的移民準則，以德國為例，只要你有長期簽證，你和你的子女都會享有基本的權利，比如兒童的每月「兒童金」、免費醫療及教育。我在德國生活了7年，也沒申請成為永久居民，我使用的身分證需要每3年續期，但生活上並沒因是否「永久居民」而受影響。其實，為什麼總有一些人要所有事情都「一步到位」？為什麼一定要鬥快成為永久居民呢？人人都說移民，難道人人都想移民嗎？其實不多不少都是一種群眾壓力（social pressure）。有時候在我們深信自己被困在泥沼時，未必能看到事物的全面，這時候一個局外人來說出他的看法，就像是在質疑對方。易地而處，我才知道對方在這種情况不想被質疑，而是需要被理解和尊重。希望大家不會遇到這類「無端端」的爭論，共勉之！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]