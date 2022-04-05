同理心學堂：及早化解「天煞孤星」宿命

【明報專訊】年少時看武俠漫畫，有主角被形容為命犯「天煞孤星」，注定孤獨終老云云。現實中，的確有「孤僻型人格」（又稱為分裂型人格），嚴重者更會出現「孤僻型人格障礙」。一個人出現自我孤立、自我形象低落、對人欠缺同情心等問題，很大程度受後天因素影響，尤其是早期曾受虐待或精神創傷。故及早預防虐兒事件出現，或可避免。

據外國研究指出，有「孤僻型人格」傾向的人十分普遍，男性又比女性多。這類人會以退縮、冷漠來應對外在多變的環境，以協助其逃避殘酷的現實和壓力。這類性格的人縱使人際關係較差，卻可以應付很多人不能勝任的工作，例如單調、沉悶和沒有社交機會的工作，亦有機會在事業上大有成就。

理論上自我形象的形成，是透過人際接觸，受群體影響而建立。一個遠離社群的人，多少與別人絕緣，受到的影響因而較小。但兒童若在成長階段受到至親的傷害，卻很容易導致自卑。早前連續發生多宗懷疑嚴重的虐兒案件，甚至有兒童被虐致死，喚起了社會人士的關注。政府繼而開始着手立法強制通報虐兒事件，希望讓有關部門、學校及志願機構等及早識別及介入，及早為受虐者及其家庭提供支援。

虐兒案介入新模式 避免對立多談合作

有研究指出，虐兒問題與家庭成員間的惡劣關係甚有關聯。而很多家庭工作者（處理家庭問題的跨專業人士）常常發覺自己陷於兩難，因為很多施虐者本身也是社會問題的受害人，而當中大部分人更是家庭支柱，在面對有可能負上刑責時，施虐者對專業人士的介入會加倍抗拒，使雙方難以建立有效的輔導關係。

因此，除了推動立法之外，社會福利署近年嘗試為業界引入更多有效的介入模式，包括「安全徵兆」（Signs of Safety）。它是一套家庭問題評估及介入計劃的框架，用以加強保護兒童，並已正式納入由社會福利署統籌制定的《保護兒童免受虐待——多專業合作程序指引》之中。

有關的介入模式，簡單來說是摒棄舊有以「問題為本」的觀念，工作員盡量不站在施虐者的對立面，相反更全面與每個家庭成員溝通合作，共同識別家庭所擁有的優勢或資源，最後合作制定一系列可以保障兒童安全的目標成果。家庭成員可學懂運用自身優點，在不受別人責備下，朝着具體及帶有希望的目標和出路發展，更有助家庭解決當前問題和走出困境；無辜兒童亦不會因為生活壓力和對人失去信心，走上對社會疏離及自我形象受損的歧路。

預防勝於治療。當一個青年在行為、語言、待人態度、嗜好或感知上出現偏差，被診斷為有真正「孤僻型人格障礙」時，輔導便會事倍功半，因為你會發覺他對你既冷淡又沒興趣，也沒有他重視的朋輩和家人可資利用。所以在平日的青年工作中引入精神健康評估及教育也很重要，例如可為他們介紹一些有趣的心理評估測驗，讓青年學習評估自己內心世界和價值觀有無扭曲，透過活動鼓勵他們用心感受，體會身邊人和社會的關心、關愛，凡事感恩，將有助他們日後建立更佳的人際關係。

「無敵是愛」，用「愛」或者可以及早化解「天煞孤星」的宿命﹗

文：蕭友雄（香港中華基督教青年會主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化傳承、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]