復課準備：邊郁邊學英文STEM 玩運動遊戲 宅住舒筋活學

施家操由專業教練示範，所教的運動可在狹小的空間做。（YouTube截圖）

Active Arcade是老少咸宜的運動App，內有14款難度不一的遊戲，亦可選擇單人或多人遊戲模式。（Active Arcade facebook截圖）

Luca & Friends是專為兒童而設的運動遊戲App，不但訓練小玩家體能，更可邊運動邊學習不同學科知識。（機構提供）

【明報專訊】疫情陰霾下的「暑假」，小朋友除了在家食、瞓、hea之外，相信很少會外出走動，當心復課之後，個個身形暴脹，連校服也迫爆啊！不想變肥仔肥妹，是時候的起心肝做運動了。說到做運動，不一定要在室外，現在很多Apps和網上影片，都可幫大家宅在家享受做運動的樂趣，let's go！

文︰沈雅詩

坊間有不少免費運動Apps，但針對的玩家或難度挑戰各有不同，最近新上架的「Luca & Friends」，就是一個專門為兒童而設的運動遊戲App。

AI偵測肢體動作 練肌力耐力

Luca & Friends的遊戲故事主角是一群由宇宙來到地球的卡通人物，包括Luca王子及其一眾好友，他們的任務是消除地球所有鬥爭及仇恨，令小人類可以在愉快的環境中成長和學習。當小玩家化身成遊戲角色時，他們需要透過簡單的肢體運動，例如跳起或伸展手腳等，去爭取分數和能量值，從中達至提升肌力、耐力、平衡力和反應等運動效果。

這個App操作十分簡單，只需要打開手機或平板電腦的前置鏡頭，毋須額外儀器，內置的人工智能（AI），便可偵測到小玩家的肢體動作。當然，家長亦可把畫面投射到電視的熒光幕上，小朋友便可玩得更盡情、更投入了。

不過，講到這個遊戲的最大賣點，其實不止做運動、放電，而是兼備學習元素。因為除了「PLAYGROUND」的選項可讓小朋友舒展筋骨外，在「STEM」和「ENGLISH FARM」的選項中，小玩家更可邊運動邊學習科學、數學，以及英文串字和文法等小知識。

加減數接水果 進階題待「解鎖」

舉例，在STEM中，孩子可自由點選玩加減數遊戲，或有關昆蟲、蔬菜、水果、交通工具、形狀等遊戲；在ENGLISH FARM，小朋友則可在「名詞」、「動詞」、「形容詞」、「前置詞」等文法知識內，揀選心水玩意。雖然每個遊戲項目再有深淺程度之分，但玩法也是大同小異，玩家都需要以肢體動作去選擇每條問題的答案，AI就透過肢體偵測技術，即時判斷小朋友所選的答案正確與否。

記者實測後，覺得這款遊戲比較迎合幼兒至初小學生的興趣和能力，PLAYGROUND選項內的接球、接水果等小遊戲，相信3歲左右已經應付到，但ENGLISH FARM內的英語遊戲，則可能初小學生比較適合玩。另外，App內有部分進階題目「上鎖」，小玩家需要不斷升level，儲夠分數和獎章才可「解鎖」，增加趣味和挑戰。

打地鼠扮鬼扮馬 爆汗消脂

說到運動App，不得不提人氣高企的「Active Arcade」。它利用AI與擴增實境（AR）的技術，把遊戲任務結合運動，令玩家在不知不覺中爆汗消脂！

Active Arcade之所以受歡迎，相信與它遊戲選項多不無關係，一App在手，已經可以玩足14款不同主題的運動遊戲，包括挑戰玩家手眼協調的「Reaction Flow」、全身都要動起來的「Box Attack」，基本上不論任何年齡、性別、運動能力高低，相信都可在這個App找到喜歡的遊戲。

年紀較小的，比如是幼稚園或初小生，可以揀一些遊戲界面設計吸引又易玩的，例如「Whack A Mole」，小朋友只需鬥快用雙手去拍打冒出來的地鼠；又或者「Bunny Hop」，在限時內，小玩家唯一任務就是要不斷跳向高峰，盡量收集最多的櫻桃。喜歡扮鬼扮馬的，就不要錯過「Pose!」，零運動量，只是需要模仿及做出與卡通教練相同的姿勢，場面爆笑！

除了獨個兒玩，Active Arcade還有很多2人或多人遊戲模式供選擇，一家人齊齊玩、齊齊做運動，也是不錯的親子活動。

●跟住影片運動

扮忍者穿梭各地 踢腿躍起闖關

運動App以外，網上亦有不少鼓勵小朋友做運動的影片，其中在YouTube，有超過7萬個訂戶的「PE Bowman」頻道，就很值得推薦。版主Bowman過去18年，一直在印第安納波利斯擔任小學體育教師，同時是3孩之父。有趣的是，Bowman不單熱愛運動，同時熱愛藝術，亦擁有藝術學位，於是他把兩者結合在PE Bowman頻道，讓小朋友置身在動畫背景中做運動。

雖然每段影片都只得短短幾分鐘，但製作十分認真，視覺效果亦很豐富，而且每次也有不同遊戲情節。例如他最近上載的Ninja Now 2 Workout (Mutations) - Save The World，就以忍者穿梭世界各地進擊新冠病毒為題材，忍者不單飛抵芝加哥、倫敦，他在第3站，更來到香港啊！小玩家只要看着熒幕，模仿忍者的動作，包括踢腿、蹲下、躍起、擺動上肢等動作，一邊闖關，同時亦做起運動來，雙重娛樂。

網址：bit.ly/38iY6aF◆

洗手探熱舞動 趣味手指操

想孩子正正經經做運動，又有真人示範指導？介紹大家在YouTube看「施家操」的影片。施家操是樂施會和伙伴團體「SocialS體育係」合力製作的運動短片，由SocialS專業教練精心編排運動，教導小朋友如何在狹小的空間做運動，保持健康。

施家操在3月23日推出第1集，逢周三、五上架。雖說「正正經經」，但其實一點也不沉悶，像第1集，Tina教練便教小朋友用「洗手」、「戴口罩」和「探熱」、「YEAH YEAH YEAH」4個動作，再跟隨音樂節奏，舞動起來。若家中孩子在今個暑假密密做假期作業，又或整天機不離手，都有可能令手指勞損，那不妨看看第3集，跟Joy教練做手指操，只需要準備一支筆（或一隻筷子）、一條橡筋、一張紙，小朋友便可有趣地做手指運動！

「施家操」將播放至4月15日，收看或重溫，可登入：bit.ly/3IZcP7k◆

7歲Twins認真教操體能

同樣是真人示範的運動影片，不過兩名教練就只有7歲，她們是孖生姊妹Yvon（堯堯）和Siobhan（舜舜）。這對香港Twins是體操高手，經常紮紮跳，姊妹花更拍住上，一起在YouTube開設「KIDS FITNESS Yvon & Siobhan」頻道，專教大家做運動。雖然人仔細細，但絕不是鬧着玩的，由體能訓練、收腰運動、收腿運動、消脂舞等，每條片、每個動作都是認真指導，絕無欺場啊！不知小朋友跟着小教練的影片在家做運動，會否做得特別起勁呢？

網址：bit.ly/3qSXjnn

[Happy PaMa 教得樂 第392期]