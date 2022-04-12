本周FOCUS．採訪手記：非凡假期 為孩子注入正能量

【明報專訊】4月中，小朋友仍在放假，但不少教師繼續忙於工作呢！很多學校都為學生準備了很多有趣的網上活動，讓他們留家抗疫時可打發時間，不要整天吃、玩、瞓，變成肥仔、肥妹大懶蟲。例如浸信會沙田圍呂明才小學便為學生準備了「非凡假期網站」，以擴闊他們的體驗，並建立健康身心。副校長陳鳳儀表示，面對突如其來的疫情，校長和教師都希望為孩子的假期注入正能量，因此該校製作「非凡假期網站」，安排一系列家校活動，幫助家長在假期中與孩子建立正向親子關係。網頁中最有趣的，是「每日神秘彩蛋」，彩蛋中藏有教師自製的影片，讓同學學習正規課程以外的新知識，如時裝設計、親子動感活動、烹飪和魔術等，供學生和家長自由參與，共度多姿多彩的特別假期。

「六常小招式」培養樂觀積極態度

另一間聖公會主風小學就特別製作了「疫境自強感恩平常」加油包，為一班全心全力守護香港市民健康的醫護人員打氣，更希望透過「六常小招式」，如動手做心意卡、從運動員身上學習正向思維等，讓學生透過觀看影片、Padlet分享等，培養他們樂觀積極的態度，以感恩和平常心面對疫境。相信臨近復課的日子，教師們應該更加忙碌，大家為醫護人員加油之餘，不如也為一班未停過工作的教育工作者打打氣！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第392期]