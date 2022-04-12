親子筆陣．特教樂與路：寫在確診前？

【明報專訊】第五波的疫情嚴峻得無法預計，難以招架，學校經歷過學生、家長及教師先後確診，團隊不斷為確診的學生、家長及同事奔波，購買防疫用品及檢測劑，運送物資，當值編更，消毒校舍等，這些應付疫情的工作，排山倒海而來，但總算熬過去。怎知道，又傳來多名朋友先後確診的消息，擔心不已，趕忙送藥、問候、安撫脆弱的心靈。

所以，當外子告知我需要調到院舍工作，我們都沒什麼可以怕，危難關頭，需要的不是良藥，是一份承擔。我叮囑他要提高防疫意識，但無論如何準備，執行一有漏洞，病毒便鑽進來了，結果他染疫，我成了密切接觸者，禁足7天。

疫下奔波 防不勝防

這7天的作戰期，我深明成敗皆在大家能否嚴謹做好保護工作。環看家中所備的物資，足夠應付一星期，然後我開始徹底消毒家居，分開用區，備好口罩、消毒用品及檢測劑。開始的幾天，外子的病徵很明顯，咳嗽得厲害，幾個晚上我都無法睡得安穩。

白天，我開展了遙控辦公室的工作，利用通訊群組、電郵來安排工作，停不下來。清晨睡不着，便開始列出當天的工作清單，處理不同部門的工作項目。一有空檔，便為外子準備兩餐，清潔家居，忙透了。可是，我發現壓力不單是禁足，而是每天還要戰戰兢兢做快速測試，這個防不勝防的傳染病，太可惡了。

今夜，突然收到兩則極壞的消息，一個舊生因感染新冠病毒離世，另一舊生的婆婆同遭厄運，逃不過這世紀災難，生老病死，人皆必經，但心不甘。

這刻，沉重的心情把我壓得難以呼吸，我完完全全地靜下來，躺在沙發上，彷彿看到天花板在移動，眼角矇矓一片，腦袋好像突然被淘空了，只是躺着躺着。

舊生被「帶走」 心有不甘

突然手提電話的震動信號把我拉回現實，打開了社交平台的軟件，看到同事為這舊生寫上悼念的文章，同事特別疼愛他，常到宿舍探望他，還特別在假期申請帶他外出，看到此，那些我跟他的回憶不知從哪裏湧現出來，他那雙精靈的大眼睛，偶然會被我發現他在捉弄同學，患上肌肉萎縮症的他，雖然活動能力有限，但他大笑的時候，聳着雙肩的模樣，卻又特別可愛；我曾經在這專欄為他寫了一篇文章，那個孤獨，渴求被愛，被明白的年輕人，他內心的願望是多麼的簡單。想到這裏，我終於可以哭出來。

死神，你又從我身邊走過，帶走了我疼愛的人，你來去無蹤，每次重臨，都讓人束手無策，生命如斯脆弱，還要帶走誰？會是我嗎？我不甘，因我還有很多心願未完成。

我還要讓團隊實踐教育理想，讓他們在教育工作中體會到生命如何變得更好，還要讓家長在充滿希望的氛圍中看着孩子成長，然後我跟團隊帶着學生追夢，讓我繼續嘗到圓夢的點點甜。

當下特別想起學生和老師們鬧烘烘在大堂做早操的畫面，每天家長們接送孩子的情景，還有團隊跟學生上課的片段……我心神一抖，今夜好好休息，迎接更多的明天。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介﹕從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]