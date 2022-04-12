【明報專訊】一場疫情，令我們過去兩年，大多時間都在家工作、在家學習。遙距辦公和在辦公室上班的混合工作模式漸成趨勢，不難想像，以後的日子，兼職工作較正職更有市場。年輕一代追求工作生活平衡、實現夢想、發展興趣，尋求多元工作帶來更大的心靈滿足。無論你我明白、認同與否，Slash族還是不斷快速發展中。我們希望子女從學校，以至學院所習得的技能，有助他們日後找到一份好工作，平步青雲。可是，未來世界什麼是好工？好工要求的條件又是什麼？

蘇菲與她的朋友從不（只）是在學校中習得一身技能。若說讀書、溫習、參與課外活動是正事，蘇菲偏愛不務正業，煲動漫、畫畫、攝影、看書佔據大多課餘時間，即使今日課業繁重，身邊同學都計劃着做些對將來工作有利的事情，她還是花時間心力去籌組某香港人氣歌手的駐英後援會。蘇菲的同學A也是動漫迷，初中時開始迷上Cosplay（即Costume play），每次一絲不苟的裝扮，令自己化身動漫人物活現人前，其專業程度已邁進國際賽事水平。同學B為人精明實幹，由高中至今一直經營買賣平台網店，業務有聲有色。同學C熱愛音樂，自己開設YouTube頻道演奏動漫歌曲，每段影片也有過萬觀看人次。

下一代打工或超過20份

去年12月參與學與教博覽2021，出席了由程介明教授主講「為了學生的未來，我們做了什麼？」講座。程教授指我們這一代對工作的期盼是以一紙文憑、一技傍身，盼能一勞永逸、一帆風順、從一而終，這種職業生涯是可望可即的階梯。可惜，此情不再。程教授提到未來的職業生涯是繞迴的，充滿新的機會、新的選擇、新的興趣、新的方向、新的希望，年輕人則要不斷探索、不斷更新、不斷學習、不斷進修、不斷轉變。預計下一代一生之中可能會打超過20份工。與其問什麼是「好工」，倒不如問下一代需要什麼能力，才能應付既繞迴也海闊天空的職業生涯。適應力、溝通力、洞察力、建立人際網絡、獲取及分析資訊能力、理財、規劃、創意、自我了解、心靈健康等，這些能力往往都不能在課堂中學得。

從喜好中發展技能

蘇菲去年為一個人氣歌手辦了場駐英生日會，出席歌迷由她的年紀到我輩也有；同學A每次Cosplay均用上近10小時化妝弄頭髮，之前如何剪裁製作服飾的時間更難以估計；同學B總會遇上來者不善的顧客，如何辨識真偽作交易；同學C如何了解觀眾喜好、如何選曲、如何吸引人收看，她們從自己的喜好中發展的技能，都不是學校會教的東西。

不務正業，或許真的無助提升分數，也令人感覺浪費時間；但，也就是脫離了制度上的評分、標籤，才更貼地的發展某些能力。突然記起蘇菲初中時講過理想職業是做兼職，因為她有太多想做的事。我不知蘇菲將來會做哪份工，在哪裏打工，但我相信她應該有能力面對瞬息萬變的世界，做她喜歡的工作，走繞迴而海闊天空的路。

（身在荷蘭的蘇菲回應：但將來選擇做什麼工作，都要考慮收入可以養埋阿媽這條件。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]