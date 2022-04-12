教育提案：中文科是「死亡之卷」？

【明報專訊】距離中學文憑考試（DSE）開考的日子不遠，中文科向來被喻為「死亡之卷」。是耶？非耶？據考評局統計，2021年有49,976名考生應考中文科，當中有58.4%，即29,186人，中文科合資格報讀大學，差不多是學位課程名額的2倍。由此可見，「死亡之卷」的說法，是過慮了。

然而，台上一分鐘，台下十年功，所有學習，都離不開一個「積」字，語文能力當然不例外，長期浸淫，積學儲寶，方可見功。惟現在考試在即，有什麼衝刺階段的策略呢？我建議以下4項：

讀高質素文章 圈起詞句助作文

1. 現在距離中文科考試日尚餘約兩星期，同學宜每天用15分鐘，讀一篇高質素的文章，必須是文辭優美、敘事生動、情感真摯的一類，讀到一些印象深刻、覺得有意思的詞語或句子，用紅色或熒光粗筆圈起、畫下。讀後放在一個文件夾中，平日抽空看一看圈畫過的詞句。到考寫作卷時，這習慣會有意想不到的收穫。

2. 閱讀卷的考材總是情感曲折細膩、意在言外的長文，同學平日如果慣看社交媒體一類行文直白顯淺的短篇，的確不利。不少學生對順敘法、倒敘法、直接抒情、間接抒情等修辭手法及寫作技巧，說起來頭頭是道，然而只熟知這些技巧，並不能讀懂內容曲折的長文，關鍵在於領會作者如何運用這些技巧表達細膩情感，以透露弦外之音。

在這衝刺的幾星期，除了讓自己不怕長文外，也必須培養邊讀邊做符號記畫的習慣，例如畫下重點，對敘事事件寫上數字作序號，遇不明白或感到奇怪之處時標記問號提醒自己，把跨段落的呼應之處連上長線等。這些符號不但幫助整理和組織長文，還能提升閱讀時的思考能力。如果未有這習慣，務請在這段時間鍛煉一下。

掌握基本知識 理解經典作品

3. 閱讀和寫作與文化分不開，同學要確保自己把握中華文化基本知識。指定文言經典學習材料，特別是先秦諸篇，涉及不少中華文化，同學在溫習文言材料時，務須充分了解其中的文化內涵，特別是儒家對人性的見解，不但有助應考閱讀卷時把握文章的情感底蘊，於寫作也有幫助。

4. 12篇文言經典材料，同學千萬不要誤以為單靠背誦便能穩奪佳績，務須清楚理解各篇的情感、主題，既為經典，必有值得一讀的獨特之處，考考自己，能否說出所以然。考評局在2021年《考試試題專輯》羅列中文科考生六大毛病──審題不清、曲解篇章、推論粗疏、口語入文、配詞不當及多錯別字，當中「曲解篇章便與考生的深度閱讀能力不足相關」。

語文是文學的一環，中國語文離不開中國文學；而中國文學，則離不開一個「情」字。對生活有感，對世界有悟，對人間有情，是語文的內功，沒有內功，花招再多，也是徒然。《紅樓夢》作者曹雪芹有言：「人情練達即文章」，家長、教師，乃至社會，須鼓勵學生在日常生活中表達自己對世事的個人看法，抒發感受，讓他們對人情世事有更敏銳的觸覺和更深刻的體會。捨此沒有提升語文表達和理解能力的他途。

文：林葦葉（香港大學教育學院副教授）

作者簡介﹕香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]