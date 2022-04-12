親子筆陣．英倫助鄰：什麼時候移英最好？

【明報專訊】如果要移民英國，究竟什麼時候最好？每個人、每個家庭的背景不同，要處理資產、工作安排，還有許多不易放低的人和事，所以大家選擇到埗的時間也不一樣。雖然一年四季都有人起行，然而最多人選擇過來的時間總是夏天。

夏季最易適應 溫暖日照長

英國的夏天無疑是十分美好——氣候溫暖，雨水較少，陽光明媚，常見藍天，人的心情也會好起來，要面對剛落地的種種挑戰，相信也較易抱正面的態度。對於習慣在亞熱帶地區生活的香港人來說，由夏天開始就最易適應。而且英國夏天日長夜短，7月時晚上往往要到9、10時才完全天黑，當你剛到埗，要處理各種大小事務而要四出張羅時，長日照就更覺時間十分「好用」。

除了天氣，大家愛在夏天到埗當然有更多實際的考量。許多家長都希望有始有終，子女能夠完整地完成整個學年，利用暑假作緩衝，搬屋移民，9月開學便可以在新地方重新開始。但除非你早已為子女在香港遙距安排好學位，否則這個如意算盤未必能夠打響。因為一般的公立學校入學條件，都要求申請人先有住址證明，所以有很多家庭在出發前已拜託sourcing agent或朋友替自己找好房子。而且學校在暑期長假會暫停運作，在暑假申請學位，文件往往都會被堆積至9月開學後才處理。這意味着，可能要到9月中或以後才可上學。

申請學位時間要考量

很多地區在6月就可以預先申請下學年9月的學位。而事實上，大家都明知暑假是旺季，所以不少家長都會選擇在5、6月率先到埗，這樣不單可以先人一步，亦避免因長假無法獲批學位而增加不確定情况。

另外，如果有適齡子女將升讀Reception、Junior Year 3或Secondary Year 7的，就更加要把握好每年1月中升小和10月尾升中的截止報名日期。要知道一旦錯過了，就會成了late application或淪為插班生處理，那要入讀受歡迎的學校，就變得十分不容易。

若有高中子女，就更加要考慮升學的銜接。英國本地人也會盡量避免在公開試年轉校，因此，Year 10及以上的學位流動極少，令高中插班更難。很多香港家長唯有花錢先送子女入讀私校，其實除了一些文法中學有sixth form外，很多college或UTC都有AS/AL課程，甚至一年制GCSE課程可供選擇，大家可以留意。

留港多兩年「惡補」？

若子女年紀還小，相信很快就能夠適應，特別英國的小學及初中一般都不會催谷，亦較能做到按照學生程度施教，大家不用太擔心。有家長問是否應讓子女在港多留一兩年「惡補」一下，打好底才去？我只會說若要適應沒什麼好得過趁早讓子女落地適應。在港既要「惡補」又要應付主流學校的課擔，會更有效益嗎？何况要適應的不止學業，更多是文化和生活交際，這些都是愈早融入愈好。

移民這麼大事，不論大人孩子，都要時間適應。細節當然需時部署，但一旦下定決心，行動就要快。現今時局不定，時機就更要把握好。

文：Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]