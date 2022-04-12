讀樂樂：思念像沸騰中的水

【明報專訊】《想念奶奶》

作者：馬俐、程文

繪者：馬新階

出版：和英文化

說起教孩子「生命教育」，很多家長或長輩們都覺得不是談論時機。一來覺得很難入手，二來認為沒事沒幹，何須大費周章，反正學校有「生命教育」課，不如交給教師們吧！

20萬顆哀傷的心

香港飽受第五波疫情蹂躪，累計死亡人數超過8000，當中大部分是長者。一人逝世，哀傷的不只是一家人，而是輻射式牽動着很多人。筆者爸爸在3月初突然離世，媽媽與我們7兄弟姊妹的家屬，已是20多人；爸爸有10個兄弟妹，連同他們的家屬，又30多人；再加上爸爸的鄉親朋友，所以受牽動的人，計起來有近百人。那可以想像，疫下逾8000名死者，假設每名死者有25個親戚朋友，香港現在便有約20萬人正在哀傷悼念中。

所以，今天其實正是最適當的時機，給小孩子灌輸「生命教育」。《想念奶奶》是作者通過剛失去了奶奶和小狗的故事主角飛飛，道出在世者對亡者的懷念和愁緒，讓小讀者代入飛飛的角色，感受失去摯親的心路歷程。而奶奶在飛飛夢境中的回應，也為在世者帶來了溫暖的肯定和安慰。

我特別欣賞插畫家馬新階，他巧妙地運用油畫畫風，為這沉重的題材帶來了絲絲畫意、夢境，大大減低小讀者們在閱讀時對死亡所產生的恐懼或負面情緒。

筆者修讀輔導時，其中一個學科是針對哀傷輔導，當中有講解怎樣幫助喪親者慢慢走出陰霾。當筆者得悉爸爸的死訊時，先經歷哀傷的第一階段 denial（否認），警方通知把爸爸遺體移交殮房後，其間感到不實在，因為早陣子才跟他通電話、新年吃盆菜；亦因着疫情爆發，醫院、警方、殯儀、殮房統統失聯、失控，我們只能等待通知，於是不禁落入第二階段 anger（憤怒）的情緒。一等便是3個星期，在等待期間，筆者對爸爸的思念就像一鍋沸騰着的水，十分煎熬，唯有想辦法令自己平靜下來，便決定為爸爸寫回憶錄。

哀傷5階段 由否認到接納

在準備的過程中，從爸爸的遺物裏翻來覆去，每張舊照片、每頁日記、他生前收集的每張剪報，都令筆者淚流滿面；然而，正因為製作這回憶錄，筆者得着治療和安慰，慢慢地進入了哀傷的第五階段 acceptance（接納）。事實上，哀傷過程還有第三階段 bargaining（談判）和第四階段 depression（抑鬱），程度和進程則因人而異。

在《想念奶奶》，飛飛為奶奶畫一幀卡片，這個舉動正好讓小女孩把對奶奶的思念具體地描繪出來，情况正如筆者替亡父寫回憶錄一樣。飛飛在繪畫時，把奶奶的形象和過往的點滴，在腦海裏重整出來。相信這樣的一幕，是作者們精心刻意安排的，目的是讓小讀者日後經歷喪親時，可以用作參考。

文︰呂美玉

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]