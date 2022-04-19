世界閱讀日：不遮蓋現實陰暗面 讀戰爭繪本 學和平共處

【明報專訊】俄烏戰事爆發，一幕幕令人心碎的場面，不斷透過新聞影像映入眼簾。「戰爭本質」、「人性扭曲」、「和平真諦」是個不容易但有需要跟小朋友解釋的課題。本周末（4月23日）是「世界閱讀日」，不如一起以書本引領孩子窺探世界的黑暗角落，用故事燃起他們心裏的火光與希望！文：沈雅詩

木棉樹出版社編輯黃雅文過去主理不少以戰爭為題材的圖書、繪本，但說到最喜歡的，她首推《BOOM色彩世界的戰爭》，「這本書由文字、圖像到設計，都超棒！我欣賞作者並沒有把孩子讀者幼齡化，雖然它把真實的戰爭場面簡化了，卻沒有『偷工減料』，以故事、情節、圖畫，說出很多真理」。

場面不「偷工減料」 道出真理

故事講述兩個相鄰小鎮，一直和平共處，直至兩個鎮分別誕下一個迷戀紅色和一個為綠色瘋狂的男孩。兩個孩子有天碰頭，彼此也不能說服對方改變心意，二人都生氣極了，於是各自回到鎮上，向居民撒起謊來。一個說：「紅魔怪吞噬樹林，摧毁房屋！」另一個說：「綠巨人燒毁農田，擄掠小孩！」

「謊言重複的次數愈多，聽上去就愈像是真相」，黃雅文說，故事發展下去，是兩鎮居民都陷入集體恐慌，兩個以謊言立足的男孩，得到了最高權力。兩個男孩都誓要奪取對方的小鎮，居民紛紛逃離，鬥至只剩下二人時，他們都用上可毁滅一切的炸彈去瞄準對方，「他們齊齊發炮，從此紅色和綠色都消失了，剩下來的，是一個黑色、再沒有顏色的世界」！

黃雅文推介另一本與戰爭題材相關的繪本《誰贏了？》，跟《BOOM色彩世界的戰爭》有異曲同工之妙。「《誰贏了？》可橫跨的讀者年齡層更闊，它是無字書，3歲和90歲讀起來，會各有領悟。」

誰贏了戰爭？ 是死神

故事中的兩個人，長期處於面對面的敵對狀態，他們不斷比併，想知到底誰比誰強？他們由原始一直鬥至文明，為了贏過對方，彼此奮力升級武器，由軍刀到槍炮，最終更出動「生化武器」。當大龍遇上噴火巨龍，戰爭一觸即發，終於分出高下。但誰贏了？黃雅文如此解讀：「是死神！」她說這本書揭露了戰爭的真相，「每一場戰爭，不管是入侵國和被入侵國，根本沒有贏家，收穫最大的，只有死神，因為它收割了很多生命」。

俄烏戰事爆發後，不少烏克蘭平民逃難至鄰國，羅馬尼亞邊境防衛人員就特別在與烏克蘭交界的橋上擺滿玩具，送給經過的孩子們，藉此安撫他們的心靈。這一幕，令黃雅文想起Otto: The Autobiography of a Teddy Bear這本書。作者Tomi Ungerer藉一隻泰迪熊的視角，講述關於猶太大屠殺的歷史。泰迪熊在二戰時期，被迫與活在納粹德國的猶太裔小主人David分開，男孩本來把他交給好友Oskar保管，可惜在炮火下，泰迪熊也跟Oskar失散，從此展開顛沛流離的生活。「這是一個很真實的兒童心態，在戰場上，的確有很多小朋友帶着公仔遠征。」

她慨嘆，不管發動戰爭的藉口多漂亮，戰爭本身就是荒謬，「這些人生的黑暗面，我們不能夠忽略，這是真實世界的一部分，我們刻意遮蓋黑暗，反而呈現不到光明的美好」。

和平不止不戰爭

談到和平，總叫人聯想到沒有戰爭，但黃雅文說，藉《和平是什麼？》可以思考更多。根據作者濱田桂子的敘述，「不打仗，不丟炸彈，不破壞房屋和城鎮」是和平，然而，我們需要有好的土壤，才可結出和平之果。什麼是好土壤？「可以在大家面前，唱自己喜歡的歌」、「不贊同的事，就算一個人也可以說不」、「做錯了事，就說對不起」、「信什麼神，信不信神，都不會受到責備」……說到底，就是「共處」。黃雅文這樣看：「和平不單止不打架、不打仗，還要保護每一個人的權利，讓彼此都可享受來到這個世界的美好。」◆

不只「被照顧」 兒童權利需關注

烽火連天的武裝衝突，導致兒童飽受流離失所之苦或人身傷亡之痛，違背了聯合國《兒童權利公約》的基本精神。兒童擁有什麼權利？「Hello Bonnie國際親子台」版主、主修國際關係的吳凱霖（Bonnie）推薦大家讀一讀台灣出版的《我是小孩，我有話要說》。

「這本書以繪本形式，把兒童權利公約重要的條文，用圖畫、淺白易明的文字演繹出來。它亦闡釋了一個很重要的觀點：兒童的角色，不局限於『被照顧者』，他們其實也是『權利主體』，因此我們不應只談兒童的『福利』，而是要關注他們的『權利』！」

關於戰爭，書中疾呼「請不要讓我捲進任何一場戰爭」、「……如果我失去了家人，我的母國或我所身處的國家，都必須負起保護、幫助我的責任」，人生而有權，小孩有話也可以這樣大聲說。

早前在烏克蘭首都基輔的一個防空洞內，一名7歲烏克蘭小女孩在人群裏高唱迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》（Frozen）主題曲Let It Go，她用母語演繹了一段鼓舞人心的歌詞：「Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand and here I stay. Let the storm rage on.」她在黑暗中散發的光芒，感動不少人，包括Bonnie，也令她聯想起Believe: A Pop-Up Book of Possibilities一書。

Bonnie說這本立體書，每4頁一個主題，雖然每個主題都只得寥寥數字，卻帶給她莫名的感動，「它讓我看見希望，相信生命的可能性」。「When I grow up...I will stand TALL...」Bonnie也不忘為孩子打氣：「不管如今光景怎樣，總要相信，將來你也可以成為一個頂天立地的人！」◆

百科全書解戰爭疑團 故事書體會戰火禍害

戰爭對香港小朋友來說，畢竟是一件較遙遠的事，想跟他們展開這個議題，可借助一些工具書。既是兒童書店Seeds創辦人，亦是兩女之母的譚再思（Joyce），最近就拿着The New Children's Encyclopedia: Packed with Thousands of Facts, Stats, and Illustrations來解開10歲和11歲女兒有關俄烏戰爭的疑團。

這本百科全書，涵蓋了生物、科學、地理、文化、歷史等不同範疇的知識，「關於戰爭，除了可以看歷史和政治那部分，其實書裏面的地圖都很重要，像今次俄羅斯和烏克蘭打仗，究竟這兩個國家處於地球哪個位置？鄰近有哪些國家？再從各國的地理環境、人口密度、資源分佈等，看出很多引發戰爭的原因」。但Joyce補充，這本書只能當入門資料看，「因為涉獵的範圍實在太大，所以每個章節的內容都是點到即止，像它都有談及第一、二次世界大戰，但也是簡單陳述，小朋友如果有興趣了解多些，就要自行蒐羅其他資料」。

假如你有勇氣走到戰場的最前線，Joyce相信，The Breadwinner: A Graphic Novel可讓讀者感受到戰火下民眾的呼吸和脈搏。故事講述11歲阿富汗少女Parvana，家庭遭受塔利班政權的逼迫，父親入獄，家庭頓失所依。由於塔利班政權嚴禁女性單獨外出，媽媽和年長的姊姊也不宜拋頭露面，年少的弟妹又幫不上忙，Parvana唯有化身成男孩子，替代父親在市場上為人讀信寫信，扛起一頭家。

「其實這本書在我書店多年，我都不常打開，因為實在太沉重，令人看得心酸。」她更祈盼，每個人也關注戰爭的禍害，攜手締造和平。

[Happy PaMa 教得樂 第393期]