與別不童：電子繪本結合VR 360°場景 來一趟線上巴士之旅 學習專注

【明報專訊】過去兩年，學生經常轉換上課模式，時而面授課，時而網上課，一般孩子都不易適應，更遑論一班處事欠缺彈性有自閉症譜系障礙（下稱自閉症）的小朋友。為幫助學童無論在任何模式下，都能專心學習，有社福機構推出電子繪本，並結合VR 360°場 景，透過一趟虛擬旅程，沿途分享有關「專注」的策略。

文︰沈雅詩

雖然在校和在家，孩子都是跟同一班教師、同一班同學一起上着熟悉的課堂，但環境改變，已為他們帶來適應上的困難。東華三院何玉清教育心理服務中心（沙田）高級社工林凱雯（Tiffany）說︰「兩者其實有很大分別的。簡單如在家上網課，書本、文具用品都可順手拈來，但重返校園，就要每天執拾書包，按着需要帶回課室去，加上課堂規律、作息時間也有不同，因此，每一次轉換上課模式，同學都需要重新適應。」

重返校園 SEN童需重新適應

對有自閉症的學童來說，情况就更不容易，她補充︰「他們在家上網課，假如按捺不住很想說話、搶答，只要在『靜音』模式下，是可以大嗌出來的；又或者感覺疲倦時，即使隨意伸展，對課堂影響都不大。然而，回到學校，他們便不能這樣做，因為會破壞課堂秩序，他們就得花更大的氣力去抑制自己的衝動。」

除了在復課前，該中心加強為有自閉症的學童提供線上的個別或小組支援服務外，因應實况，他們亦先後出版過兩本電子繪本，分別是在2020年疫情初期面世的《停課的日子就像駕駛N42A》，以及新近推出的《上課的時候就像駕駛42M》。

仿效巴士司機 一站站專心邁進

說起這兩本均以巴士線命名的繪本，身兼作者、東華三院何玉清教育心理服務中心（沙田）支援自閉症服務計劃顧問，以及教育心理學家三重身分的Diane Lo笑着解釋︰「因為知道很多自閉症的小朋友都是巴士迷，所以想到用巴士做創作背景。上一本書主要分享停課期間的適應策略，而今次的主題，則圍繞如何幫助孩子專心上課。」

N42A往來聯和墟和東涌，是全港行車里數最長的巴士，以此比喻停課的日子一樣漫長；由荃灣愉景新城駛往青衣長宏巴士總站的42M，則途經9個站，車站數目和學校課堂節數相若。Diane希望藉此表達，同學只要學效巴士司機，專心地一站一站地向前邁進，一樣可以順利完成9節課堂，「專心的策略有很多，包括移除分心物、視覺支援、運用『犀利卡』（Power Card）等。」Diane相信，每一個小朋友，只要教導他們合適的方法，他們都有機會專心起來，甚至成為專心達人！

聲音導航＋虛擬場景 增閱覽趣味

Tiffany和Diane又異口同聲表示，《上》書雖以自閉症學童為對象，但其實也適合所有學童閱讀，中心歡迎大家透過線上閱覽，此書不單有聲音導航，還結合VR 360°場景，讓孩子猶如親臨42M巴士上，增加閱讀趣味。稍後亦有3場專為有自閉症的學童及其家長而設的導讀工作坊，屆時Diane將聯同職業治療師，為參加者分享更多有關提升孩子專注力的小貼士和應用技巧。

■INFO

《上課的時候就像駕駛42M》

VR 360°虛擬實景導讀

對象︰全港小學生及其家長

日期︰4月23日發布

費用︰全免

■INFO

《上課的時候就像駕駛42M》

線上導讀工作坊

對象︰懷疑或確診自閉症的小學生及其家長

日期︰4月30日、5月7日和5月14日（周六）

費用︰全免

註︰兩項活動詳情，請留意

www.tungwahepsc.org/tc及fb專頁

[Happy PaMa 教得樂 第393期]