親子筆陣．民房四寶：聰明的猴子

【明報專訊】小女兒最怕寫作，書寫一篇400字不到的短文可以磨上大半天，從午飯後開始提筆，往往到晚飯時候才能勉強完成。文章故事不是寫得不好，內容亦常見創意，滿有童趣，問題就在於寫得太慢。寫得慢，跟她的思維沒有關係，一切只因沒有專心。澆花、餵龜、換魚缸水，統統都可以是她在寫作時，忽然記起要履行的責任。假如我們不在身旁，她就更不能抗拒手機有聲無聲的呼喚。

從小到大，小女兒都喜歡聽神怪的故事，這夜，父女倆不知怎樣地說起象棋來，就給她講了一個有關猴子下棋的故事。

話說在古老的泰山，有兩位仙翁每天都在一棵大榕樹下下棋，樹上就坐着一隻聰明的猴子天天在觀戰。過了不知多少個春夏秋冬，猴子已盡得兩位仙翁的棋藝，牠就從大樹跳下來，在山上設下棋盤，跟過路的村民對弈，而猴子可謂未逢敵手，未嘗一敗。

猴子棋藝 勝過朝中眾臣

後來，當地的官員把猴子捉來獻給皇帝。皇帝既高興又驚奇，因他從未聽聞有猴子懂得下棋，就命令朝中的大臣跟牠對弈。誰知滿朝文武百官，也沒有一個能勝過牠。皇帝十分震驚，心裏亦感到不忿，接受不了他的臣子不及一隻猴子的事實。於是，皇帝想起在牢中囚着的一名犯人，他曾是朝中最擅長下棋的大臣。皇帝就下旨赦免了他的罪，請他出來跟猴子來一場生死對奕。勝方得自由，負方失生命。

這名大臣欣然接受邀請，他聽見對手是一隻未逢敵手的猴子，就要求皇帝在下棋的時候給他們預備一籃上好的水果。皇帝當然應承，就在這個大臣跟猴子下棋的時候，他就把水果放在棋盤旁邊。猴子自離開深山後，很久已沒有吃過新鮮的水果，看見面前的一籃鮮果，牠早已按捺不住，一顆接一顆，吃着吃着，根本不能專心下棋，結果猴子三局三敗，最後就被皇帝處置了。

猴子敗於一盤鮮果

猴子雖然聰明，牠的棋藝相信亦不亞於大臣，下棋的時候卻因一盤鮮果而分心，不但失去勝券，更失去性命。孩子，在老爹心裏，你實在比我聰明，對未來也有想要追尋的目標與夢想。然而，相對於聰明，專心更是難得。在成長路上，我們總會遇上很多令人分心的事情，一部手機、一則新聞，都可以叫我們失去原有的專心。未來如何，老爹實在不知道，你或會記不起自己曾寫過的文字，但願猴子的故事可以留在你的心裏，一直伴隨着你追尋目標與夢想。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]