親子筆陣．荒失失在加家：預約營地 迎接夏天

【明報專訊】4月雖然已是春天，但加拿大今年遇着反常天氣，氣溫仍乍暖還寒。還記得上年這個月份已能在戶外燒烤，今年卻仍要面對不時的橫風橫雪，這幾天更要迎來過去數十年罕見、有如冬天般多降雪量的天氣，可以想像，今年夏天的時間比以往更短。

為人父母，都想為子女帶來一些有趣的夏天活動，加上身邊不少拿學生簽證的父母朋友，即將完成學業，準備投身社會工作，日後的暑假，相信未必有太多時間陪伴子女，因此大家更加着緊今年的夏天活動。其中一個現在要開始準備的活動，便是露營。

政府管轄 開始網上預約

不能怠慢的原因，是不少政府管轄的露營營地，已經開始接受5至9月營地網上預約。或許大家會覺得：加拿大地方這麼大，不是隨便找個山野都能露營嗎？正如香港一樣，大部分環境較好的營地都在政府的管轄之下，要在此以外，找一個合適而又合法的營地需要花不少工夫，就算找到亦擔心安全，因郊外有不少野生動物出沒，曾有朋友去露營時，便見過警車在尋找熊的足迹！所以對於野外求生經驗不豐富的香港人來說，選擇這些地方，並非明智的決定。

露營在加拿大是一個頗為重要的活動，因此營地的選擇其實也不少，除了有政府管理，也有私人營運。營地類別亦繁多，有些很適合初哥，例如由加拿大公園管理局管轄、設計完善的一級營地；專為有車人士或有露營拖車而設、會提供水電及排污的非自助營地，以及提供廁所、食水、淋浴等設備，用家可搭建帳幕的自助營地等，收費則視乎營地的設施而不同。其中在我港人朋友圈子裏最多人提及的，就是位於Stephenfield Provincial Park的Stephenfield Yurts，這兒提供蒙古包住宿，香港人都覺得十分新奇。

種類繁多 設備完善最搶手

雖然在Manitoba省提供的營地數目也算多，提供預約的日子也橫跨5至9月（視乎不同營地或有不同），但競爭仍然十分激烈。主要原因是大部分預約的人都選擇星期五、六、日，而具備完善設備的營地更是爭崩頭，要搶得心頭好，一點不容易。

以今年為例，早上7時開始預約，網站便出現「塞車」，使用網站最建議的IE及Chrome瀏覽器都難以進入預約版面，我嘗試改用非建議的Safari瀏覽器，反而可順暢登入，但心水日子及營地，一瞬間已沒有了近一半，剩下比較多的，都是沒甚設備的營地。幸而最終我和朋友們總算能揀到營地，作為露營初哥，今次還是先選相對穩陣的營地來迎接即將到來的夏天吧！

文：吳一鳴

作者簡介﹕人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]