【明報專訊】金巴倫雙班主任制

中英文語境佳

問◢ 小兒2019年11月出生，現有3個K1上午班學位，分別是金巴倫英文幼稚園、九龍禮賢學校幼稚園部和崇真小學暨幼稚園（中英文部，爭取英普部後補）。因為家中以講廣東話為主，所以希望幼稚園有英文語境，亦想小朋友能升直資或私小，希望給予專業意見。

答◢ 3所幼稚園都辦得好，九龍禮賢學校幼稚園部以孩子為中心，重視平衡發展；崇真小學暨幼稚園則重視學術。至於金巴倫英文幼稚園，有中英文教師雙班主任制，重視發掘幼兒的語言技能，僱用經驗豐富的英語及普通話教師，比較符合你的要求，值得考慮。

愉快學習＋升上直資

國際英文幼稚園符合要求

問◢ 女兒獲啟思小學附屬幼稚園、國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's）及九龍靈糧堂幼稚園取錄，本人希望女兒愉快學習之餘，亦以考直資小學為目標，哪一間幼稚園較適合？

答◢ 在香港，「愉快學習」與「考直資小學」似乎互相排擠，二者難以兼得。因為愉快學習差不多是免費優質幼教的形容詞，但這種幼稚園重視母語，而直資小學卻重視英語，兩者難以配合！用英語作賣點的多是私立幼稚園和國際幼稚園，所以你提出的3所幼稚園，最重視英文的為國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's），而該校也以愉快學習作賣點，值得考慮。

重兩文三語、品德教育

文娜雅拔可優先考慮

問◢ 家住長沙灣，女兒來年就讀學前班，性格主動活潑，喜歡與老師、同學互動。希望學校注重兩文三語及品德教育，未來可升上直資學校。現獲文娜雅拔幼稚園、浸信會奧基英文幼稚園、迦南幼稚園（九龍塘）、明慧國際幼稚園（太子）及聖若望英文書院（幼稚園部）取錄，哪一間學校較適合？

答◢ 文娜雅拔幼稚園課程着重培養孩子優良的品格，又設中英雙班主任；浸信會奧基英文幼稚園鼓勵小朋友探索他們周圍的世界，從實踐中學習；迦南幼稚園（九龍塘）參加免費優質幼稚園教育計劃，本人參考教育局評核報告，給予該校評級為A-（從A++到A-）；明慧重視兩文三語，聖若望亦非常重視語言發展。總結來說，似乎文娜雅拔符合你重視兩文三語及品德教育的要求，可「秤先」！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]