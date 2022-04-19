教大GPS：雙贏的網上學習平台

【明報專訊】網上學習成為教育大趨勢，但基層學生往往面對缺乏學習資源的挑戰。有見及此，筆者與陳校長免費補習天地合作，透過研究資助局和教育大學的支持，以及省善真堂慈善組和宏才拓展的贊助，建立了一個網上學習平台，供義務教師及學生免費使用，學生可以透過觀看自學短片重溫知識或預習，讓學生在疫情下能在家中輕鬆自學。

在籌建的過程中，我們需要整理數千條各類的教學短片，亦組織了一群教大學生參與評估及行政的工作。這班準教師既要為學習短片設定相關的小測題，又要協助上傳相關的學習內容。透過這個計劃，這班準教師能幫助基層學生的同時，亦從中汲取了寶貴的學與教知識及經驗。

提升教育專業 關注弱勢群體

疫情雖然限制了準教師實踐面授課的教學，但亦為他們提供了改善網上教學的另類契機，從而提升教育專業水平。大學的教師培訓主要是從教育理論、教學法、評估法等宏觀角度出發，加上中小學的師訓課程是獨立的，他們較少機會了解到中小學整個課程綱要。這項計劃讓參與的準教師在審閱總數超過5000多條學習短片的過程中，一方面重溫了由小一到中六的所有課程內容，加深了對整個基礎教育課程的認識，能夠有系統地整合評估內容和方法。另一方面，透過這個計劃，他們有機會觀摩不同教師的教學影片，這些教師具有豐富的教學經驗，各有不同的教學風格，準教師們亦能從中學習到如何在沒有真實互動的單向授課下，透過自問自答，創造出模擬的互動效果。

疫情限制下 激發教育創新

除此之外，參與這項計劃亦為一班準教師帶來其他啟發。教育不只是面對面的授課，在疫情的限制下，我們仍可通過互聯網，體現出對社會上弱勢群體的關心。筆者訪問了不少參與的準教師，他們均表示計劃讓他們反思立志成為教師的初心，亦鼓勵他們在環境的限制下，激發教育創新。例如主修數學教育的潘同學，便從計劃中，意識到利用電子學習幫助社區中的弱勢群體及提升教師教學水平的潛力，這項計劃更啟發了他，有意設置一個專為數學教師而設的數學教育網上分享平台，希望為提升香港數學教育水平出一分力。

這項計劃不單旨在幫助基層學生和啟發準教師的教育專業，筆者亦藉此做了一項研究，以了解這個網上學習平台對學生和導師在學與教方面的影響，希望稍後有機會在這裏向大家分享研究結果。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）、李家軒（一級研究助理）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]