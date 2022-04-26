教學有辦法：百卉九江書院 逆市開校 靈活教學 培養孩子應對多變世界

【明報專訊】「我們不是帶一個品牌來香港，亦並非引入什麼海外課程、學制，而是創辦了一間強調創新教育、放眼未來的學校！」在去年9月開校的私立小學百卉九江書院，創辦人兼院長梅可欣信心滿滿地說。學校依循本地學校課程架構，結合專題式英普教學，並強調「走出課室，走進社區」，豐富學生的學習體驗。辦學團體更計劃明年開辦中學，發展「一條龍」的優勢。

文︰沈雅詩

在適齡學童減少、移民潮持續、疫情下跨境生無法來港等不利因素下，學界正面對新一輪縮班殺校危機，百卉九江書院（下稱書院）選擇在這個時候創校，是否太冒險？梅可欣就運用她一貫教學生的正向思維來分析形勢，「我反而覺得更容易說服家長，為什麼我們要創辦一間為未來作準備的學校」。

這個擁有美國哈佛大學英語學士學位、英國劍橋大學碩士學位、港大教育文憑，並有多年主理教育中心經驗的院長，形容自己過去像在「傳道」，一直告訴孩子、家長「世界變得很快」、「將來充滿不確定」、「問題愈來愈複雜」，現在終於應驗了。「同一番話，我講了5、6年。以前講，他們會點點頭，但還是覺得離自己很遠，但現在大家也感同身受了。這幾年，世界發生了這麼多難以預測的事情，我們得趕緊去為孩子裝備，讓他們有嶄新的技能去應變、去適應這個變幻無窮的新世界。」

梅可欣口中所指的嶄新技能，包括創意思維和解難能力。然而，為避免淪為陳腔濫調的教育口號，書院銳意從課程規劃、教學策略、課業設計，以至評估方式，都一反傳統。

專題式學習 強調探索

先說課程規劃，書院採用專題式學習（project-based learning），以「探索（Explore）、創造（Create）、分享（Share）」三環緊扣。「想孩子認識世界，就不可能再只讓他們讀20年無改過的教科書，或坐在課室，做30條由老師從教科書找來的題目。我不是說這些訓練不重要，但這些訓練，最終的目的應該是幫助學生去解決真實的問題。因此，書院的學習，是強調探索現實世界的各種問題。」

她舉例，五年級其中一個英文和數學跨學科研習，以「理想的學校（Ideal School）」為題，學生需要分組，合作設計一間他們認為最理想的學校。「老師給同學百卉九江書院的平面圖做參考，他們就應用數學科學到的 fraction（分數）、 ratio（比率）等數學概念，為所構思的學校縮製一張平面圖，然後用software（軟件）做3D模型。同時，需要用英文寫校規、招生信、籌款信等，從中學習不同的文章體裁。」

教學策略同樣靈活多變。梅可欣再三強調，書院依循香港教育局的課程指引，同樣有中文、英文、數學、常識等傳統科目，也有課本，只是用新穎的方式去教授。她再以四年級常識科一個講及香港歷史的單元為例，「學生會先Explore，例如透過上網、看書本、相片、影片等，了解香港昔日的生活，然後我們會一起去Field Trip（實地考察），遊覽香港一些歷史悠久的建築物；之後，再就着這個主題，在學校的Food Technology Lab（食研室）製作食物，或許是懷舊糖果之類，這就是Create；第三步是Share，同學要站出來闡述整個過程做了什麼、學了什麼，並分享作品」。

就是學唐詩，都可以充滿驚喜！「同學懂得念誦之餘，還要按詩意繪畫圖畫。更好玩，是他們要把唐詩翻譯成英文，然後再分別用普通話和英語朗讀出來，錄製聲音檔案，做一個QR Code，跟大家分享。」

無固定測考 MAP試評估學生

談到不少家長很關心的測考安排，梅可欣說，書院所採用的評估方式，亦有別於一般傳統學校。校方根據多元化的評估，包括課堂觀察、日常家課、定期默書、線上測驗遊戲、分享周等，了解每個學生的學習進度，「我們無固定的測考周，但全校學生一年會參加兩次國際性MAP（Measures of Academic Progress）考試」。MAP是由美國NWEA協會開發出來的一套電腦化適性測驗，電腦會根據考生的答題反應立刻估計出其能力，並選出最適合考生的下一道試題，能精準地反映考生的水平。她以此比喻為醫生斷症，「當檢測做得精準些，處方的藥物自然會更針對性。老師亦然，當我們很準確掌握到學生處於哪個水平，就可以做到個別化教育」。不過，要注意這間學校沒有「呈分試」，假若家長沒打算將來讓子女升讀辦學團體即將開辦的中學，在升中部署上就要有更周詳的準備。

書院雖然是一所本地學校，但抱着中西薈萃的辦學宗旨，錄取了不少外籍學生，「我們現在有大約三分之一外籍學生，包括來自俄羅斯、芬蘭、澳洲、日本等地」，並以普通話和英語作雙語教學。「我們不像很多國際學校，只是在中文堂，把普通話當作『外語』去教授，我們是讓學生平衡地接觸這兩種語言」，她補充，此舉充分體現書院是一間為未來作準備的學校。

「現在全球最普遍的兩種語言，在國際層面，是英文；在亞洲區、大灣區，是普通話。雖然難以預測我們的孩子將來會住在哪裏、從事什麼工作，但懂得靈活運用這兩種語言，肯定有優勢。」

值得一提的，是學校以簡體字教授中文科課程，「說普通話的人，很多也是用簡體字的，若小朋友能夠認讀簡體字，將來有助與內地、海外各地華人溝通；在閱讀方面，簡體字的中文書選擇亦比繁體字更多，所以學簡體字是有需要的」。她又指書院大部分學生也來自本地幼稚園，大家都是由零開始，從頭學起，家長毋須太擔心。

●走出校園

「以整個城市做校舍」

百卉九江書院現在的校址和校舍，前身屬於2007年停辦的九江商會學校，樓高4層，佔地面積約1300平方米，相比近代落成的「後千禧校舍」，顯得很「袖珍」。「這個校舍最多可容納500個學生，但書院也只計劃招收350個學生，地方是夠用的。」梅可欣還打趣說，「學習，是應該以整個城市做校舍」，所以各級除每周一次外出考察，全校每年亦舉辦一次「森林課程」，「去年尾，我們便曾移師西貢北潭涌，在郊野上了7天全日課堂。其一是學習一些野外求生技能；其二一樣有常規課堂，例如數學科、科學科、視覺藝術科等，但老師會運用多些大自然教材」。惟她強調，書院同樣重視校舍環境，經過精心設計和翻新後，為學生帶來很多不同特色的學習空間。

●收生要求

重視學習態度和品格

書院全年招收小一至小六各級學生，申請者需要具備中英語文的基本溝通能力，「申請入讀小三或以上年級的孩子，我們會有入學評估」。梅可欣透露，評估範圍涵蓋中、英、數三科，還要完成一些創意任務，「孩子還小，我們不着眼於他們現在識多少，而是重視他們的學習態度，有沒有好奇心、是否願意去學。當然，我們也很重視品格，因此在面試過程中，亦會觀察小朋友如何跟別人相處，EQ（情商） 如何」。

◆INFO

百卉九江書院

類別：私立男女小學

地址：石硤尾培德街7號

學費：小一至小五：$169,950（全年學費，分11期）；

小六：$174,900（全年學費，分11期）

*另入學測試費$1000（一次性費用）、文具費每年$4000

網址：bloom.edu.hk/tc

[Happy PaMa 教得樂 第394期]