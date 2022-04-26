採訪手記：漸回正軌的疫下生活

【明報專訊】社交距離措施在上周四（21日）稍為放寬，小朋友也陸續復課，大家的生活是否重回正軌呢？我的採訪工作就逐漸回復正常了。近日手提電話響個不停，皆因公關朋友都要替重啟的主題樂園、兒童活動，以及各個商場做宣傳。對比以往，今年的大型活動算是姍姍來遲，但「遲到好過無到」，現在各行各業都努力拼搏，期望明天會更好！

學童每日一檢 爸媽需想盡對策

分階段「開學」，小朋友陸續重返校園，不用再躲在家發呆，家長們看似鬆一口氣，但要面對的新問題也不少。例如每日一檢，對大人來說固然不太困難，但放諸小朋友身上，就有可能出現各種阻滯，他們或會因要早起牀做檢測而「扭計」，又或害怕把拭子放入鼻孔而驚慌大叫等，爸媽們都要想盡對策。

開學後多留意子女情緒

每逢長假期後復課，專家都會鼓勵家長提前替孩子做開學準備、逐步調校生理時鐘等，可是這個暑假來得突然也走得快，孩子的身心或許仍未準備好便要開學。因此在復課初期，家長也要如新學年的開學日般，多些留意子女的情緒，趁還是半天上課的日子，不妨在下午替他們安排舒展身心的活動，讓小人兒的心靈和身體都重新適應，能以最佳狀態完成餘下的學年。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第394期]