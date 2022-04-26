海洋公園網店 在家盡情入貨

【明報專訊】海洋公園已重新開幕，但爸媽們或許要趁小朋友放假才能帶他們去遊玩，不要緊，公園最近推出了網上商店，各式園內產品和手信都可以在網上購買直送到家，暫時一解大家遊園的渴望！

網上店產品眾多，但不少都跟動物主題和教育類玩具有關。例如大家最掛念的威威與好友系列，除有可抱入懷親親的公仔，也有錢包、餐具和文具用品，非常實用；此外，來自日本的海豹Sirotan亦有更換衣服系列，這個品牌在日本才設有專門店，但現在大家安坐家中也可盡情入貨。至於愛做手工的小朋友，可揀選EUGY 3D 紙板動物拼圖，從拼砌中認識不同動物的外形、顏色，寓娛樂於學習。

◆INFO

價錢︰

小紅熊公仔$170、日本人氣小海豹Sirotan系列$80至$340、EUGY 3D紙板動物拼圖$98（每個訂單運費$50

優惠︰

「智紛會員」憑有效優惠碼並登記成為網店會員，可享網店購物9折優惠；「無限FUN入場證」持有人憑有效優惠碼並登記成為網店會員，可享網店購物9折優惠（接受AlipayHK，VISA及MASTERCARD網上在線支付）

網址︰eshop.oceanpark.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第394期]