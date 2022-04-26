親子筆陣．窗邊的小荳荳：吃鉛筆的小荳荳

【明報專訊】「唉！我真係唔知點教！」小荳荳的班主任在教員室長吁短嘆。「平日玩口水鼻涕，已經沒有小朋友敢跟她一起玩，都算了。已經讀二年級，還把鉛筆放進口中。弄得一口牙齒都變成了灰色。」旁邊的老師疑惑地問︰「鉛筆大概不會是甜的吧？還是她實在肚子餓，什麼也吃？」班主任沒好氣地答︰「她說沒有削筆刀，用門牙削鉛筆。

「吓！」整個教員室發出詫異的驚嘆。即使經驗老到的教師，都難以置信有小朋友會這樣做。

愛撒謊的小荳荳 常編奇怪藉口

我是小荳荳的英文老師，她長得蠻可愛的，笑容率真，眼睛瞇起來一條縫的樣子。然而，初接觸她時，小荳荳不知是分不清真實和想像，還是家庭教育出問題，她老是愛撒謊。欠交功課，會說功課被老鼠叼走了；不問自取，拿了同學的文具，就說文具被鬼追，跳進她的書包逃命。被罰在小息時要到教員室見老師，她沒有按時出現，就說小仙女帶了她去玩。跟她說道理沒有用，她總會以她沒底線的解釋擋去；作出懲罰，她就嬉皮笑臉，同時也不會跟着指示去做。說到英文科的表現，簡直就是地球人跟火星新移民溝通似的，別說簡單的指令，就是簡單的英文單詞，也完全不會讀、認不出來。26個英文字母，認得的大概只有三分之一！

那一年，我們剛改革英文科課程，不再用教科書。新的教學法以故事為主，每星期一個故事，由唱歌入手，每本故事書都做角色扮演。沒想到，這樣的改變，不只是幫到一般小朋友提升學習效能，連小荳荳也前所未有地愛上了英文課，愛上了我這個英文老師。

配合了音樂的英文，雖仍是外星語言，小荳荳根本不知道自己在唱什麼，但卻琅琅上口。沒有能力念英文對白，小荳荳就扮演小動物，發出小動物的聲音。就這樣，為了爭取戴上頭環扮演小動物，小荳荳每節課都認真地學習跟故事相配合的英文歌。為了學會怎樣讀好歌詞，小息的時候，她終於出現在我的貴賓邀請室，把26個字母的發音一點一點學起來。二年級下學期，小荳荳已能獨自讀出一本簡單的故事書。

家庭環境複雜 欠缺價值觀引導

快要升班了，三年級不知道小荳荳是否仍然在我的班上。我趁着暑假前的兩星期，約了她放學留下來玩遊戲、聊天。原來，小荳荳來自一個相對複雜的家庭，媽媽早就不知去了哪裏，由婆婆和太婆照顧她，太婆年紀還不到60歲。家中幾代女性都很早生育，亦沒有太多機會接受教育。小荳荳平時在家裏做錯事，隨意編個故事就可以了，反正沒有人會認真理會她做對還是做錯。快升上三年級，畢竟懂事了點。這次的聊天，她終於明白，她編的故事，在家可能沒有人理會，但在學校，老師卻十分在乎，因為老師們都期盼她做一個好孩子。

非常慶幸，三年級仍是由我來教她英文。這一年，她真的跟以前不同了。這次聊天的情景，一直留在我的心裏。不知道，在小荳荳的心靈內，這是否也是特別的一天？

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]