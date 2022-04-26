言語自聊：口罩與語言學習

【明報專訊】最近不少學生開學或準備開學，相信對爸媽而言，一定鬆一口氣了。復課後，學生們當然要戴口罩上學，但不知爸媽們會不會擔心戴口罩對孩子學習有影響呢？不少歐美的家長也關心這個問題，一方面擔心戴口罩影響學習效率，另一方面也害怕不戴口罩會讓孩子感染新冠病毒。今期就跟大家談談口罩與語言學習的關係。

看不到表情 靠語氣、聲音大小解讀

首先，很多家長也擔憂戴口罩會遮蓋表情，並影響到孩子理解表情的能力，繼而影響社交發展。如果你也有同樣的憂慮，大概可以放心了。因為早於疫情之前，已經有不少科學家研究小朋友如何理解表情，更有不少以失明小朋友為研究對象的實驗，證實失明小朋友跟其他小朋友一樣，沒有因為看不到表情而影響情緒解讀，也沒有影響他們的社交發展。因為人的大腦是非常聰明，而且具有彈性，即使戴上口罩後看不到表情，小朋友仍然可以從對方的語氣、聲音大小等去解讀對方的情緒。

另一個家長常擔心的問題是：戴口罩會影響語言學習。畢竟我們會覺得學說話要看着別人的嘴巴才比較容易。但事實上結果卻出奇地相反：根據美國邁阿密大學一項有關學前兒童語言發展的研究，研究員把一批在疫情前沒有戴口罩的幼稚園學生，和另一批在疫情期間戴口罩的幼稚園學生比較，發現戴口罩的幼稚園學生，比之前沒戴口罩的，語言能力還稍稍好一點。

研究指戴口罩後 孩子說話更多樣化

參與研究的幼稚園學生，包括疫前沒有戴口罩的，以及疫情期間戴口罩的，都需要在上課期間戴上一個錄音裝置，用以記錄他們在校內所說的每一句話。之後研究員就學生的說話分析，結果發現，戴口罩的幼稚園生說話竟然較沒戴口罩的多，而語音的複雜度亦更加多樣化！研究指出，這可能是基於孩子戴上口罩後，要說更多的話去補充他們想表達的意思，亦有可能是上課的模式有所不同，導致這個結果。

但值得一提的是，以上兩個研究都只是短期研究，學界暫時未有就戴口罩對小朋友語言學習的長期影響作出深入的研究，尤其是關乎有特殊需要小朋友的影響。例如戴口罩會否阻礙自閉症譜系障礙兒童對表情的理解及心智解讀，又或是口罩怎樣阻礙聽障小朋友的語言學習等，這些仍是未知之數。不過，唯一比較肯定的是，疫情放緩，重啟面授課堂，應該能減輕各位爸媽的照顧壓力，而面授課堂總比網課更有效率吧！

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]