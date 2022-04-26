家庭有教：鼓起勇氣 食藥無難度（下）

【明報專訊】上回藉不同例子，希望讓家長知道，小朋友的勇氣，是可以透過日常生活，一點點累積的。不少家長也曾為教導孩子吞藥丸而感到苦惱，我們建議不妨從「想、說、做」三方面入手。今回我們集中分享「做」的部分，要孩子「做」好食藥，最理想是給予充裕的時間讓他們學習和訓練：

孩子練食藥 訂規律反覆嘗試

(1) 簡短規律

試想想，如果要你飲「苦茶」，你想「慢慢歎」，還是「一飲而盡」呢？既然是「苦」，大概沒有人會喜歡自己持續地「捱苦」，相反希望「苦」能夠盡快過去。對孩子而言，吞藥丸本身就如飲「苦茶」般苦，因此要孩子減低苦的感覺，家長就需要在安排上減低持續受苦的感覺。同時，想孩子學好一種技能，必須反覆練習。因此，如果能建立「每天練習數分鐘」的習慣，即是連續5天、每天在下午5時左右，練習吞5次的規律，相信孩子就較容易掌握到。

(2) 先甜後苦

想幫助孩子練習「食藥」，當然不要用真的藥物去練啊！家長不妨以其他小食來嘗試，例如糖碎（sprinkles）、小水果粒、切細了的通粉粒、粟米粒等孩子相對喜歡的小食來給他們嘗試，「想像我們的舌頭就好像一條滑水梯，小水果粒就好像一個在滑水梯上的小孩子準備滑下去了」，引導及鼓勵孩子嘗試。

(3) 由小至大

當孩子掌握了吞小食粒後，家長可慢慢加大食物的體積，「好了孩子，昨天嘗試過小糖碎，今天可以嘗試比較大粒的」，以溫柔的語氣和說話，向孩子解說他有進步，有能力繼續向「難度」挑戰。

(4) 戒急用等

當孩子嘗試吞下較大粒的小食時，或會感到難度正在逐步增加，家長切記要「戒急用等」，即不要威迫孩子不停試和「試到得為止」，反之要維持每天試5次（粒）的規律，次數足夠後就等待下一天，由成功經驗（即細一級體積的小食粒）重新展開，「等待」成功經驗再臨。

若時間緊迫，根本就沒有訓練孩子的機會，家長就需要依靠「想」和「說」的做法，替孩子把藥丸剪成細分，同時告訴孩子嘗試就是勇氣的表現、成功的累積，並多加讚賞他們！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]