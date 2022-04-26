論盡教育：寫在DSE開考時

【明報專訊】DSE開考了，5萬青年學子上試場，為大學學位拼搏。這場DSE不單牽動5萬個考生的心，也牽動10萬個望子成龍的期望。因為B仔C女已是過了海的神仙，王師奶得以旁觀者的角度看今年DSE考試。家長們心情緊張忐忑兼而有之，但小婦人就好替考生們開心，因為今年考生人數歷年最低，考生人數減少，大學學位數目不變，即係話入大學機會多咗。更好消息在後頭，預計明年考生比今年更少，恭喜明年考DSE的同學仔，你們上榜的機會更高。政府數據話後年考生人數回升，王師奶不作如是想，政府呢鋪一定買大開小。數字是死的，人對腳是活的，兩年時間流流長，估計將會有不少學生由中三開始「較腳」去外國升學。DSE考生數字不會回升，只會滾水淥豬腸，愈淥愈縮。每年DSE放榜，小婦人總有幾日心翳翳，睇住數以萬計的年輕人入唔到大學，頭耷耷，眼濕濕，抬唔起頭，好似世界末日。呢個世界唔應該咁灰，大好青年前途就此止步？唔好啩。

總有一條路可通羅馬

競賽有快慢，考試有高低，有人中狀元，梗係有人做墊底，此乃正常現象。好心人會用「條條大路通羅馬」這句英諺去安慰失意人。小婦人不認同「條條大路」這四個字，但可改為「總有一條路可通羅馬」，而且這一條不一定是「大」，也許是一條曲折小路。讀者會懷疑王師奶如此囉哩囉唆，究竟為乜？為的是引出下面一件真人真事，藉此鼓勵各位DSE考生的小弟弟小妹妹，總有一條路可通羅馬，儘管這條路九曲十三彎。事緣小婦人有一知心閨密，她家有5條 King（4個仔 + 1個老公） ，不要以為物罕為貴，她係忙到無一分鐘停，為了4條King，幾乎年年都要聽招生講座，報完幼稚園報小學，報完小學又去叩門入中學，佢話叩門叩到無晒尊嚴，慘過向孤寒鐸借錢糴米。雖然如此，她仍自得其樂，可惜幾個仔冇乜書緣，直接啲講，唔係讀書材料。

與書無緣 入廚展所長

先講她的大仔阿強，讀書雖然唔掂，但他另有本事，小學五年級已經揚名立萬，是兒童廚神，曾獲得廚藝比賽冠軍。讀書成績雖然麻麻，廚藝就贏得親朋戚友的誇獎，許為未來廚神。前幾年阿強已到DSE考試，得到12分已是大話夾好彩，大學唔會因為你曉整九大簋，或連佛也動心的佛跳牆而破格收你。阿強自己心中有數，小婦人的閨密諗都唔諗個仔會讀大學。由於阿強鍾情廚藝，對這方面有興趣兼有信心，於是報讀職訓局旗下的廚藝課程，政府有津貼，是四年制學位課程，閨密猛讚係林鄭政府的德政。時光荏苒，因疫情關係，上課時間少，於是到酒樓兼任助理廚師，人工過萬，比一般大學畢業生平均薪金還要高。他日正式畢業，有學位的廚師，是少林寺打木人巷下山，真才實學的「大師傅」，前途似錦呀！小婦人的閨密既開心又放心。

王師奶趁DSE考試時寫世侄阿強的經歷，係想話考試有成功有失敗，成功固然可喜，可以搭直通車去羅馬，但失敗了不要灰心，總有一條路可到羅馬，雖然條路可能曲折些。不要嫌小婦人長氣，再講一次「總有一條路可到羅馬」。加油！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]