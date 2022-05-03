母親節快樂 義賣舊物 派愛心飯盒 帶病行善 雙癌媽媽做子女楷模

慈善義賣——作為環保人士，她經常到各區收集二手物資，再作慈善義賣，籌得的款項則捐助不同的社福機構。（受訪者提供）

見證成長——Linda（中）曾經以為自己無法見證子女成長，參加不到他們的大學畢業禮，但獲蒼天眷顧，她的心願一一實現了。（受訪者提供）

最好身教——Julia（右）很自豪有個「女超人」媽媽，也感謝媽媽以身作則，教她怎樣做一個好人。（朱安妮攝）

【明報專訊】「希望你們將來可以做一個好人！」這是13年前，當時發現自己罹患末期乳癌和甲狀腺癌的龔黃螢敏（Linda），在病榻上囑咐3名年幼子女的遺言。但什麼叫「好人」呢？也許蒼天覺得 Linda交代得不夠清楚，又或者認為身教勝言教，所以一直沒有帶走她，還繼續讓Linda帶病參與各種慈善工作，探訪基層、做寄養家長、經營義賣店、向露宿者派飯等，以實際行動，示範怎樣做一個幫助別人的好人。明天將如何？無人能料，惟她已不負上天所託，為下一代塑造出良好的品格。

文︰沈雅詩

發生在Linda身上的一切，都恍如電影橋段般，曲折離奇。2009年，40出頭的她，在兒童院舍工作，剛進修完畢，升職加薪當上職業治療助理，專責照顧特殊幼兒，「很喜歡這份工作，以為自己會做到退休」。正當她憧憬着美好將來時，原來癌魔已經悄悄盯上她，「有一天，無意發現自己的乳房好像有腫塊，已心感不妙」，經醫生抽針檢查後，證實是惡性組識，她來不及傷心，已被推進手術室做手術。

乳癌、甲狀腺癌夾擊

手術後，她滿心歡喜向3個分別讀小五、小六和中二的子女派定心丸，「醫生說可以放心了，雖然癌細胞擴散到淋巴結，但肉眼見到的，已經替我全部切除，只要之後配合其他治療，媽媽便會痊癒」。然而，言猶在耳，即傳來噩耗，「手術之後的一個月去覆診，醫生拿着我出院前做的全身PET Scan（正電子掃描）報告對我說，原來乳癌的癌細胞已轉移至鎖骨，並出現骨枯」。更震撼的，是Linda竟然是雙料癌症患者！「檢查又發現，我同時有甲狀腺癌，就連醫生都說我很『黑仔』。」

今天說得從容，但13年前，一家五口卻不知抱頭痛哭了多少個晚上，「當刻我已經無再去考究為何一個早睡早起、飲食清淡、有運動的人，會得出兩個癌症。我只想到自己或者無機會看到子女長大、參加不到他們的大學畢業禮、無法見證他們的婚禮……那我現在可以為小朋友做些什麼呢？」Linda 相信，最重要是幫助孩子建立良好的品格，「學業成績是其次，最重要是人品好」。於是，她再三叮嚀3姊弟妹將來要做一個好人。

受兩個癌魔分路夾擊，但考慮到乳癌發展比甲狀腺癌更急更兇，於是Linda先以化療、放射治療和標靶藥物去對付乳癌，相隔4、5個月後再做甲狀腺手術。一年內做兩次大手術，加上三管齊下的進取治療，使這個身高逾5呎6吋、子女眼中的「巨人」媽媽也不支倒下了，無論身體還是情緒，都跌入谷底。她憶起這一幕：「那時我仍在做化療，有一天，丈夫和孩子也上班上學去了，家中剩下我一人。我癱軟在梳化時，看見地上有一張廢紙，下意識便想去執，但原來以往早晚吸塵拖地、凌晨5時起牀煮早餐的我，這一刻連起身去執一件垃圾的氣力都沒有。」

一張廢紙點醒自己

Linda笑稱，當時情緒失控至咒罵那件垃圾，「我鬧它欺負我，問它為何要選擇沒人在家的時候在我面前出現？我亦問自己：『 Linda，你的人生意義在哪裏？』」如是者，她跟這件垃圾「對峙」了一整個下午，直至日影西斜，心情漸漸平復下來，也有所領悟：「我是否需要為一件垃圾動怒呢？只要一息尚存，有什麼是不能解決？」雖然她已忘記了這件垃圾的下場，但卻多謝它「叮」醒自己。

可幸她艱辛的治療，終於取得成果，「完成18次化療、35次電療和持續1年的標靶治療後，再做全身PET Scan，很神奇，發現枯骨竟然重新長回，醫生斷定是標靶藥物對我奏效，所以建議繼續下去」。截至今日（5月3日），Linda已在公立醫院接受了223次標靶治療，她感恩丈夫是退休消防員，因此獲豁免醫療費，她可在無後顧之憂下，專心治病。

未患病前，Linda熱心參與義務工作，「我和丈夫經常帶着3個孩子去做家庭探訪，希望子女可以多了解周遭人的生活」。而自從癌魔稍為收斂後，她也再次重出江湖，而且涉獵的範圍愈來愈廣，「有次做義工時，認識了一個太太，原來她正在使用寄養家庭的服務，她鼓勵我登記成為寄養家長」。

在家人支持下，Linda在2011年當上緊急寄養家長，在這11年間，她照顧過30多個缺乏父母照顧的初生嬰兒，「這麼多年來，我的家就像一個中轉站，不少有需要的BB，一出世離開醫院便來到我家暫住，直至社署有新安排。不過，很多時我都來不及替BB慶祝1歲生日，他便被接走。所以現在我每個月都跟BB切蛋糕慶祝，待他離開時，便送他一本相簿留念」。

在她照顧的BB當中，不乏有特殊需要，她昔日所學的，如今可大派用場，「湊過一個BB，由吸毒媽媽所生，所以一出世就有毒癮，毒癮發作時會抽搐，亦影響腦部發展。幸好我以前在兒童院舍工作，都是主力照顧0至6歲的特殊兒童，以往的工作經驗，很幫到我今日的角色」。

除了是寄養家長，她亦熱心環保，「最初只是和幾個相熟朋友，互相分享大家有什麼多餘物資可交換使用，慢慢開始有其他人加入，他們把二手物品轉交我送贈基層家庭」。後來，她更發展到慈善義賣，既賦予舊物二次生命，也為不同的社福機構帶來慈善收益。

她的善舉更感動有心人贊助租金，她先後在西灣河及深水埗開設短期實體店，義賣舊物之餘，更同時為輕度智障及患自閉症譜系障礙的年輕人提供就業培訓。雖然現在實體店已結業，但百足咁多爪的Linda卻沒有停下來，最近她獲善長出錢每周贊助200個飯盒，她就聯同其他義工，免費派發給深水埗區內的街坊，「第五波疫情下，很多人失業，希望小小的行動，可以發揮香港人幫香港人的精神」。

女°兒°的°話°

「媽媽是女超人」

單憑外表觀察，以及Linda展現的活力，很難相信她是一個雙料癌症病人，就連她的長女Julia也形容這個媽媽是「女超人」，「媽媽是我的模範，她很堅強、很硬淨，我自問不及她十分之一」！

自幼跟隨媽媽一起做義工、作為寄養家庭成員的 Julia，也感謝媽媽充實她的人生，「她讓我看到這個社會，原來有不同的人，有些很需要幫助的，也令我感受到自己很幸福」。

但Julia不諱言有時也覺矛盾，「一方面很開心見到媽媽的世界愈來愈大，患病前她都是以家庭為中心，現在她會勇於去做自己想做的事情，嘗試很多新事物；但另一方面，我亦擔心她的身體，怕她太操勞，同時也希望她有多些私人時間，可跟爸爸四處走走、好好享樂」。

聽到女兒的心底話，這個愛心爆棚的媽媽隨即拍心口保證，「放心吧，我只是做我能力範圍內應付到的事情，我不會令自己透支的。况且，我還要留時間每日給你們做飯煲靚湯呢！」

[Happy PaMa 教得樂 第395期]