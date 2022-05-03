童繪遊樂場：呈分試兩大熱門素材

【明報專訊】根據過往經驗，小五視藝科呈分試涉獵的主題範圍和相關技巧，多與上學期的課程內容有直接關係。應用素材則主要有兩類，分別是廣告彩和素描鉛筆。

廣告彩素描筆 必先利其器

廣告彩：一般由學校代購，為求公平起見，考試時，考生會劃一使用同一品牌。我建議家長應自行多購一至兩套相同牌子和型號的廣告彩給孩子在家練習，亦可作後備之用。當然，合適的畫筆和相關用品也不可缺少。

素描鉛筆：一般由視藝科教師提供指引給學生自行購買，多數沒有指定牌子。我建議家長考慮12支的Artists素描鉛筆套裝，並最好包括HB至8B型號鉛筆在內。另外，優質的擦膠和素描專用的「泥膠」亦同樣重要。

假如在考試前，學校未有說明會選用哪種素材，那學生便要同時熟練兩者的相關技巧。在廣告彩方面，可練習「線條」與「平塗」的基本技巧，還要懂得如何稀釋廣告彩和掌握調色技巧，這些工夫，就好比烹飪前事先處理好食材一樣，是重要的一環。

至於鉛筆素描方面，可循以下3個途徑練習：

1.以實物繪畫：

最簡單可用蘋果作為練習對象，位置放好之後，先用手機拍下照片紀錄，方才正式開始。觀察要仔細一點，同學們練習時，可以把過程分為3個段落，首先是起稿，之後是加上明灰暗，最後是整體修飾，並把每一個段落所用的時間記錄下來，有助之後提升速度。一般來說，以第2個段落佔用的時間最多。

2.按照拍攝圖片繪畫：

這個較實物繪畫容易，因為主體已經靜止下來，不會再產生任何變化。

3.參照素描作品繪畫：

三者中最容易掌握的一個，同學在觀察時不妨留意圖中的筆觸方向和線條排列疏密，依循去做會較易掌握。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]