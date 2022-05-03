媽媽維特：我真正想要的？

【明報專訊】奇怪的「暑假」結束了。這突如其來的長假曾令很多家長手足無措，大概除了憂慮疫情外，也擔心孩子百無聊賴，成為宅女宅男。猶記得假期之初，一些有心團體紛紛緊急張羅，開辦不同的網上興趣班、社交班等，讓孩子們隔着屏幕參加「暑期活動」。陳葒校長更伙同幾十名義務導師，創立名為「三月百課」的網上自學平台，提供不同範疇知識的免費學堂。

就是這樣，為免孩子暑假「空白」，家長們既要了解瞬息萬變的疫下安排，也忙於交換各式活動的資訊。再加上學校臨時安排的暑期興趣班，選擇多得竟然讓我這個居中打點的，也有應接不暇的感覺。

豐盛年代 令孩子麻木

是的，我們生於豐盛年代，孩子們大都擁有豐富的選擇，即使是相對基層的一群也能找到不同的社區資源。我甚至覺得，資源豐盛得也許令很多孩子都麻木了，根本不在乎了……

回想起自己小學時，那年暑假，寮屋區的社區中心有一個水晶膠手工班，我自己填表報名，興奮不已。可是，同樣的主動和興奮，在我孩子身上並不存在。我從來都跟孩子們一起決定參加哪些活動，不會強迫他們，但面對琳琅滿目的選擇，我發現兩個孩子的反應卻是無可無不可。

我自問不是虎媽，平日給予兩小子極大自由空間，不用補習，每周只參加一個恆常的運動班。是什麼讓他們被動至此呢？似乎，單單是平日的上學作息，已經讓他們累積起一重深厚的怠倦……我發現，當我見到不同的活動資訊，覺得幾好玩、幾有趣時，有感覺的其實只是我，孩子大多數時間都「無感」。也許，是他們擁有得太多了？

怕錯失「好嘢」 忙碌追趕

其實不單止是孩子，大人也不時會收到澎湃的家長教育資源、課堂資訊。當然，豐盛值得感恩，那是我們這一代的幸運；但同時，現代人面對排山倒海的資訊，也容易迷失於「錯失的恐懼」（fear of missing out）當中，怕錯失「很好很重要」的東西。於是，我們變得好忙，愈來愈忙。

早幾天，家長朋友傳來一個「做快樂媽媽」的網上講座資料。講者有分量，講題也切合我的理想，但我還是放棄參加。我想，天下間的好東西太多太多了，我沒必要、也不可能全都擁抱。我能投放的專注畢竟有限。

我想起廣嶋玲子的短篇故事系列《神奇柑仔店》。柑仔店擺滿迷人的魔法零食，每個有緣走進店的客人，都覺得它們看起來全都好棒，「我想要這個、也想要那個」，但伸手拿時卻不知道為什麼，總覺得「這不是我想要的」。最後，客人都只會看上一種對自己有特殊意義的零食。

我想，內心要有那份觸動，才會想擁有，才會珍惜吧——孩子們對於琳琅滿目、理論上有趣的東西都提不起勁，因為他們都真正沒被打動。他們跟我一樣，能投放的專注有限。而現實是，纏人的課業和孩子們嚮往的電子娛樂，已耗用他們相當的專注。

最後，我和孩子們過了一個頗空白的暑假。我覺得那對我、對他們都是好事。話說《神奇柑仔店》的一名女客人元華說：「我想要的是……美好的東西，能夠讓內心變得美好的東西。」這一段很打動我。但願，每個孩子都找到「真正想要的」東西。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]