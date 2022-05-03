教育提案：非華語中學生 學中文一樣得

【明報專訊】「非華語學生」根據香港教育政策，是指「家庭常用語言不是中文」 的學生。提升少數族裔的中文能力，有助他們融入社會，增加向上流的機會；反之，則可能局限其升學的選擇及將來的職業發展。由於非華語中學生的背景非常多元，因此他們的中文學習能力及表現不能一概而論。根據 2021年香港中學文憑考試「應用學習中文（非華語學生適用）」科的統計數字，逾八成半考生獲取「達標」 或以上的成績，超過兩成更獲評「達標並表現優異」。雖然報考此科的人數較少，未能完全反映香港約1萬名非華語中學生的整體水平，但證明了非華語學生絕對有能力學好中文。

多元融合大勢所趨

香港樂施會與港大教育學院在2020年聯合發表研究，指出社會資源及支援不足、語言障礙、文化融合、貧窮、歧視及定型等因素，令非華語學生在教育方面相比本地華語生處於劣勢。該研究亦顯示，不足四成中文科教師有信心教導非華語生達至與華語生相若水平。按香港社會人口的發展趨勢，未來非華語中學生的比例預計持續增加，一般學校取錄非華語學生也會愈來愈普遍，中文課堂的教學對象來自多元的文化背景，將是大勢所趨。筆者發現華語對於本地部分少數族裔學生而言，可能是他們的第三或第四語言，可想像在香港教導非華語學生中文是如何困難及複雜。香港社會確實需要投放更多資源，研究教學法及支援製作教材，讓非華語學生獲得適切的中文教育。

肯定多種語言優勢

筆者建議中文教師集中輔助學生，發掘自己懂得多種語言的優勢，走出「中文不夠好」的思維，轉變為肯定自我具備多語才華的「獨特的人」，讓他們充滿自信和耐心克服學習困難。在課程設計方面，教師可參考「文化回應教學」（culturally responsive teaching）策略： 一、從學生個人經驗及生活環境出發，善用學生的母文化作為橋樑，鼓勵他們擔當知識提供者。例如邀請他們以多媒體方式介紹民俗食品及節日，如開齋節、尼泊爾新年等；二、利用社區作為教學資源，教導他們認識與日常生活息息相關的中文資訊，例如食肆餐單、超市商品介紹、交通路線圖、醫療健康資訊等，這些在社區輕易取得的資料都可變成教材。本地非華語學生普遍喜愛動態和活潑的學習方式，教師也可帶領學生到社區內聆聽街坊的故事，增進對自己社區的認識，加強歸屬感，亦有助社區人士加深對非華語學生的了解；三、鼓勵華語生與非華語學生一同學習，讓不同背景和能力的學生互相扶持，促進學生共融，領略「和而不同」的道理。

對於非華語學生的家長，即使他們不懂中文，亦可主動與學校的中文教師溝通，以支援子女在課餘自己學習中文，於家中營造合適的學習中文環境，提升學生在家自習中文的效果。

文：戴忠沛（香港大學教育學院助理教授）

作者簡介﹕香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第395期]