開學了：「一日一檢」講互信 家長同出力 重返校園 師生「小心疫疫」

【明報專訊】特別「暑假」過後，全港中、小學及幼稚園生分階段重返校園，直到今天（5月10日），所有中、小學已全校恢復面授課堂。疫下復課，教育局要求師生「一日一檢」，學校普遍採取信任方式處理學生呈交的快速抗原測試結果，運作大致暢順。但由於很多小學都未達九成接種率，加上師生對現階段恢復全日面授課堂有保留，料大部分小學在本學年仍會維持半日制。

文：沈雅詩

「各位同學，請準備好及打開快測結果紀錄表給我們檢查」、「來這邊消毒雙手」、「排隊量體溫」……將軍澳循道衛理小學（下稱將循）自4月20日復課後，每朝上學時段，學校門口都有多名教師和家長義工站崗，不斷向準備進入學校的學生作出溫馨提示。

家長早上義務站崗 做好榜樣

採訪當日，約有10名學生沒有填妥紀錄表，副校長樊文輝即時把關，帶他們到校務處。他對記者說：「我們首先要聯絡學生家長，確定同學早上究竟有沒有做快測？如果有，只是忘記填表格，那補填就可以了；但假如是沒有，那就要詢問家長，是否同意讓子女即場自己做快測。同意的，我們便安排小朋友在醫療室做，若不同意，同學必須留在校務處，直到家長前來協助，並獲得陰性結果，才可以上課室。」經了解後，大部分學生都只是忘記填寫表格，少數則是獲豁免快測的康復者，只有兩名學生忘記做快測而需要即場補做。

雖然教育局要求學校每天呈報校內是否有陽性個案，但也提供彈性，容許學校按校本機制收集數據。有個別學校要求學生須在校門出示快測棒，證實無確診才可上學，亦有學校要求學生拍攝並上載檢測結果作實，將循校長林德育則表示，校方沒此安排，強調以信任方式去處理，「在這個特別假期，我們都透過不同途徑接觸學生、家長，向他們表達一個信息，在疫情下，每個人都要出一分力，各自做好應該要做的事情。學校信任家長，也鼓勵他們給孩子做好榜樣」。

盡力辦課外活動 暫不申全日面授

過去數波疫情，將循都盡力爭取空間為學生提供課外活動，「我覺得課外活動對學生的身心靈發展很重要。之前都安排在中午12:30放學後，讓他們留在學校玩一會兒，大約1:30便回家午膳」。然而在第五波疫情下，未接種疫苗的學生，不能參與在課堂外的非學術活動，「現在就要想想，假如某些課外活動，報名參加的學生接種率不高，可以怎樣安排？都要跟導師再商討一下」。

將循目前約七成學生已接種第一針疫苗，完成兩針的學生佔約五成，校方預計在5月尾，兩針接種率可提升至七成。林德育表示，該校暫時未達九成學生打齊兩針的恢復全日面授申請門檻，但即使達標，校方仍會選擇在本學年維持現狀，「一來確診數字未算十分低，二來學生聚在學校午膳是高危的，特別要考慮初小學生的自理能力。况且學校將在7月初完成考試，以往試後直至暑假，一向都是半天上學的，所以在8月5日本學年完結前，學校都不會申請恢復全日面授了」。

設網上申報系統 方便家長補漏

大角嘴天主教小學（下稱大天）同樣鼓勵學生和家長每天如實填寫《學生每天快速檢測紀錄表》，該校更設有網上系統，方便百忙疏漏的家長可即時申報。「開學後，確實有少許學生本身已在家做過快速檢測，但忘了填寫紀錄表，那家長只需登入學校專設的網上表格，即時補交資料便可；假如家長不懂上網，學校亦有專用手機可傳送文件到家長的手提，填妥傳回，學生便可以上課室。」校長周德輝說。

在第五波疫情下復課，他說能做的防疫措施已「做盡」，「開學前做了全校消毒大清潔、噴灑消毒塗層，現在工友每天亦定時用1:99漂白水清潔校舍，每個班房亦開啟空氣清新機」。學校沒有區分「有打針」和「無打針」的學童座位，「不想帶來標籤和分化，况且在現實環境下，一般校舍的課室空間有限，根本座位與座位之間都沒可能有1米距離，既然大家都是坐得如此貼近，是否分隔『有打針』和『無打針』的同學，意義不大，做好空氣流通反而更實際」。

防標籤分化 不按打針區分座位

根據教育局給學校的最新指引，學校可安排已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生，除下口罩做中等或劇烈強度的體能活動，惟周德輝坦言，會保持觀望態度，暫時不敢貿然讓學生「除罩」。「本身體育科是需要安排學生做體適能考核的，但想到學生戴着口罩跑步，可能會有不適，但不戴口罩，始終有傳播風險。所以跑步這個環節，我們暫時採取拖字訣，假如未來一兩個月，確診個案再少一點，我們會再徵詢家長意見，由家長決定子女戴或不戴口罩跑步，甚至選擇不參加考核。」

[Happy PaMa 教得樂 第396期]