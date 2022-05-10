檢測妙計：SEN童抗拒快測 閱讀社交故事助放鬆

家長可利用協康會出版的《上學前要做檢測》，讓自閉症學童事先了解快測流程，以減低他們的恐懼感。（受訪者提供）

【明報專訊】芸芸學子現在每天早上都要做快速抗原測試，令人關注學童的感受，尤其有特殊教育需要（SEN）的孩子。香港基督教服務處智愛家長會在4月就政府這個新措施做網上調查，訪問了402個有SEN子女正就讀幼稚園或小學的家長，當中超過八成三受訪者表示擔心；逾八成五家長憂慮SEN兒童因未能成功做快測而無法回校上學，也有八成一家長擔心這個安排會令SEN兒童抗拒上學，甚至影響他們的學習動機和情緒。

調查：逾八成SEN家長憂礙學習

協康會教育心理學家徐婉庭（Natalie）稱，有部分SEN尤其自閉症譜系（下稱自閉症）兒童，他們的確比較抗拒新事物、新安排，或需要較長時間適應。她解釋，這是由於自閉症小朋友常有不同程度的感覺信息處理困難，「有些平日也不喜歡別人碰他的臉，更何况撩他的鼻孔，所以對做快測會表現抗拒」。另外，有過度活躍症的孩子，他們比較好動，要坐定定給採樣，亦是比較困難。

該會早前出版《上學前要做檢測》來幫助家長，以社交故事方式向自閉症學童預告相關措施，「閱讀社交故事的作用，是預先告訴小朋友檢測的程序是怎樣的，假如在過程中遇到不適，他們可以怎樣幫助自己。當孩子預先知道接下來將發生什麼事情，可有助他們減少緊張情緒，並較易配合整個流程」。但Natalie強調，每個小朋友的特性都不一樣，家長有需要時，可在內容上作出調節。

毛公仔「演習」 合作有獎勵

她又提議，家長可考慮和小朋友一起用毛公仔演練檢測程序，「可找毛公仔作示範，也請孩子想像一下，如果毛公仔中途鼻子痕可怎麼辦？藉着『動手做』，讓他們更清楚了解整個程序」。假如小朋友平日沒有丟擲東西的行為，在採樣時，可讓他們拿着喜歡的物品，例如毛公仔、零食，此舉有助紓緩緊張情緒，提升忍耐力。「對於能力較高的自閉症小朋友，可推行獎勵計劃，例如完成多少次就有小獎勵；但要留意，假如孩子能力不高，即時的獎勵，例如每次合作完成檢測後，便獎勵他們吃少許零食，這會比較實際。」

反抗勿強迫 休息5分鐘再做

Natalie再三提醒，家長每天早上都要預留充足的時間幫SEN孩子做檢測，因為未必一下子便成功。萬一小朋友鬧情緒或反抗，家長首先要停下來，避免強行採樣，也要以同理心告訴孩子，理解他感到不適，可先休息5分鐘，「家長要同步用計時器或圖卡，清楚提示小朋友休息時間是5分鐘，並非無了期的，待他冷靜下來便要繼續嘗試」。

[Happy PaMa 教得樂 第396期]