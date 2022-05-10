採訪手記：管教孩子的一招半式

【明報專訊】早前有朋友在面書上問：「為何小朋友會在公共交通工具上不斷大聲尖叫？」問題一出，立即引來不少父母、教育工作者甚至是「食花生」人士回應，很多人第一句便說：「小朋友係咪有問題？」但有更多為人父母的回應指小朋友尖叫，可以什麼原因也沒有！另多人討論的是：「家長對於正在尖叫的小朋友採取了什麼回應態度？置之不理？破口大罵？還是擁抱他，向他細問尖叫的原因？」

孩子以吵鬧吸引大人注意

為何我會想起這段網絡討論，是因為早前採訪某家庭時，受訪者的孩子正是會不停在旁大吵大鬧的一種。由於我和孩子的媽媽正在訪談，難免覺得孩子這樣做有點騷擾，但想起有心理學家跟我說過，這也許是小朋友覺得被忽略，需要吸引大人注意的行為，所以我並沒有表現得過於感到煩厭，反而靜待那位媽媽處理。

給予孩子「工作」 化解吵鬧情緒

其實採訪時遇上不合作的孩子，這種事件已不止發生一次，有些家長會處理得很差，令孩子更加激動，但這位媽媽卻處理得非常好，不但回應孩子需要，更給他一些「工作」，如請他拿紙筆去畫幅什麼什麼主題的圖畫，待圖畫完成時，媽媽便可以陪他。原來「繪畫」這個指令，能夠讓孩子把抽象的「等一陣」變成實際、可預算得到的等候時間，小朋友真的不再吵閙，乖乖畫畫去了。所謂孩子的「難搞」行為， 其實只要家長懂得處理，也是可以輕易化解，難怪現在坊間愈來愈多家長的課程，讓爸媽們可以學會一招半式，對自己、對管教子女也有很大的益處。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第396期]