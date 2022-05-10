好去處：邊玩邊學考古知識 勇闖恐龍樂園 征服2米高暴龍

想認識考古學家的工作，不妨戴上附有頭燈的安全帽，拿起鏟子到洞穴內挖掘，尋找失落了的恐龍骨！（蘇智鑫攝）

想知恐龍有多大力？一於挑戰「恐龍拔河」，與肯龍比賽！按下開始掣，肯龍便會向後發力，大家要拿好繩子出力拉，看看30秒內能否把肯龍拉往前方！（蘇智鑫攝）

場內設有多個遊戲，如尋找恐龍的蛀牙、投球方式擊中翼龍取分等，不同年紀的小朋友都有合適的玩意。（蘇智鑫攝）

如果對暴龍有些懼怕，不如挑戰體積小一點的三角龍或圓頂龍！可愛的恐龍乖乖的在「騎乘恐龍」中等候小朋友，它們在工作人員操控下，會一步一步慢慢行走，同時亦會發出恐龍叫聲，十分可愛。（蘇智鑫攝）

場內新設敲金蛋遊戲，用槌子敲碎所選擇的金蛋，裏面藏有其中一款恐龍的圖案紙，用這張紙可以換取恐龍蛋玩具一個，回家把蛋放在水中24小時以上，它便會「長大」成小恐龍。（需另收費$100）（蘇智鑫攝）

出發！小小探險家乘坐恐龍越野車巡視四周，展開這場驚險刺激的恐龍世界之旅，沿途更有像真度極高的恐龍跟你打招呼，記得與它們揮手問好！（蘇智鑫攝）

要數全場取震撼的設施，非2米高的暴龍莫屬！這隻比爸爸們還要高的大暴龍，可讓大家坐在上面拍照，盡情展示駕馭恐龍的英姿！（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「十二隻恐龍去野餐……」這首有關恐龍的歌曲，相信每個小恐龍迷都懂得唱，不過今次一班恐龍並不打算去郊外野餐，而是約大家去九龍灣探險兼玩遊戲，展開一場有趣的侏羅紀之旅！

文︰顏燕雯 小模特兒：Leila

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

因疫情關係一度休館的「侏羅紀×恐龍樂園」展覽再度重開，更延長展期至6月中，對小恐龍迷來說確是好消息！這個展覽集恐龍知識、遊戲、打卡於一身，最吸引的，要數裏面設有多隻大型機械恐龍，當中有些頭部、身體和手部可以靈活郁動，栩栩如生，置身其中，儼如進入了侏羅紀世界。除了大型展區，裏面更有不少互動遊戲，小朋友可以選擇坐在探險車或三角龍背上探險，也可和肯龍拔河鬥大力；更可換上考古學家裝束，在洞穴發掘恐龍骨兼學抱恐龍BB，挑戰成為至叻恐龍專家。

◆INFO

「侏羅紀×恐龍樂園」香港站展覽

日期：即日至6月12日（逢周五、六日及公眾假期）

開放時間：上午10:00至晚上7:30（每節90分鐘）

地址：九龍灣常悅道18號富通中心1樓PORTAL 6311

收費：成人（身高151cm或以上）$168起，兒童（身高90cm至150cm）$218起，另設親子套票$350起

訂票：bit.ly/3OUww4u

[Happy PaMa 教得樂 第396期]