讀書時節：阿嬌和我都會焦慮

【明報專訊】《我們住在焦慮星球》

作者：麥特‧海格

譯者：韓絜光

焦慮導致失眠的那個凌晨，我蜷在被窩中，滑了手機，讀了一則「阿嬌曾經容顏焦慮」的報道，然後刷了刷屏幕，買一本電子書《我們住在焦慮星球》。在屏幕上讀幾個章節，還是不能即時入睡。不過，心舒暢了不少。

總有焦慮「同路人」

《我們住在焦慮星球》的作者麥特‧海格，因為自身的焦慮，一步一步探究焦慮是什麼，結果寫下來就得出書中各種焦慮：「關於時間」、「生活超載」、「網路焦慮」、「關於工作」、「勾勒未來」……書中許多的例子，使我發現「同路人」不少，多少有點安慰；看到其他人的焦慮，又開始想起家人、朋友和學生的狀况。

資訊轟炸 無法消化成壓力

今年「暑假」早來，學校和家長疼學生，鮮聞給予大量功課，卻好心推薦很多學習資源，電子書、網站、活動計劃云云。生活一下子被資訊淹蓋。別忘了孩子本來有自己的生活節奏，這下子可亂了。《我們住在焦慮星球》中「資訊轟炸」一章就說到，除了書本，今天網絡資訊有社交媒體，資訊五花八門，無法一一消化都是壓力。師長用通訊軟件轉發資訊，補一句「有空才看」，甚是輕鬆；學生讀了信息，難免多一份牽掛。師長期望，社會期望，特別是「疫情的學習差距」論調，無疑產生追趕資訊的壓力。面對資訊「超載」，海格在《我們住在焦慮星球》提醒我們，不要「活在別人的尺度」，也「不要貪求平行人生」，毋須強求與旁人看齊。所以師長關心，也不應忘記為年輕人的生活「留白」。

多一物多一分焦慮

焦慮不止現代人才有，古人生活與今人無異，都要面對工作、青春、財務諸事，否則漢文帝不會「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，半夜找來賈誼談公事；少女總怕容顏易老，才讓李白記下「感此傷妾心，坐愁紅顏老」。《我們住在焦慮星球》就提到17世紀作家山謬．佩普斯的例子。山謬買了當時剛面世的懷表，乍聽之下他做了當時最前衛、可喜的事，然而適得其反，自從有懷表後，他常記掛要看時間，結果「看現在幾點了不下百次，心裏還老想着，以前沒這東西是怎麼活過來了」。彼一懷表，此一手機，多一隨身物，多一分焦慮，古今皆是。

當一個知足毋懼的人

人生好多焦慮，一時因人事擔憂，一時為體重困擾；催促自己擺脫焦慮，也成為另一種焦慮。所以我們要提醒自己，焦慮是尋常，一點一點減少就好，減少焦慮的來源，減少對自己的影響。海格提醒我們：「當個容許犯錯的人。當個毋懼未來的人。當個知足的人。」

話說，買或借了這本書，也不要擔心看不完，因為章節很短，很快就看完；只按主題選讀，隨時翻看任何一章都可以。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]