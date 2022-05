感講你知：先處理心情的開學日

【明報專訊】校服、皮鞋、書包;書本、功課、手冊、回條、文具;書簿費、冷氣費、補習費——統統準備好了!有漏掉什麼嗎?應該沒有,檢查過了,都準備好了。那麼,學生準備好心情上學了嗎?一起聽聽他們的感受吧!

「興奮!返學了!」

「壓力。準時起牀、交功課、考試……」

「精神!我的YouTube到了87訂閱,總觀看30,000次。」

「孤單。I like my friend but I have only one friend. 」

「感激。希望家人平平安安。」

「孤單。姊姊生日會,家人只愛她,不愛我了。」

「孤單。媽咪幾時回家?」

「失望。My grandma died last year.」

(上述為真實言論)

平日,你聽過(hear)他們的感受嗎?你聽見(listen)嗎?你理解(understand)嗎?

與學生面對復課感受

4月19日,JUST FEEL與感講伙伴學校——佛教慈敬學校聯合舉行「感聽感講復課日」。雖說是復課日,但我們不談功課,而是讓學生在「感講『心』林」裏分享近日的感受。在處理學業前,如同學未處理好心情,又怎能全心全意地投入課堂?那些澎湃的正面感受,或成為他們「坐唔定」的源頭;那些沉鬱的負面感受,或將日復日地累積、隱藏、壓抑,終究一發不可收拾。JUST FEEL希望支援教師處理學生的感受和需要,一起學習好好表達。

「『心』林」裏設有不同展品及圖片,希望引起學生對人際關係、日常生活、社會時事的反思。他們年紀雖小,卻已擁有洞察世事的能力。閱讀他人的分享時,他們都真確地感受到文字背後的溫度,以加深同輩間的連結,預防個別的情緒及行為問題。

記得有個同學盯着「家人」樹,苦笑着說:「媽咪總是工作到很晚。」然後貼上「孤單」的貼紙。我告訴她:「我猜你一定很想念她,很想她陪伴你,對嗎?」我看見她眼內的一滴淚珠,悄悄地流了下來。她點點頭,我接着說:「雖然媽媽很忙,但你也可以向她表達自己的感受,讓她更明白你呢!」我不知道女孩後來的選擇,但我希望當刻的傾聽和陪伴接納了她的負面感受,可防止其孤獨感上升至無法挽回的局面。

提供空間回應學生需要

設計「『心』林」時,我想像學生會安靜入神地觀賞展覽。但實際上,有些同學卻在聊天和玩耍,以自己的方式投入活動,場面完全不如我預期般安靜。我驟然驚覺:作為成年人,我們強行賦予了學生多少期望?除了「傳道、授業、解惑」外,教師還能教育學生什麼?對學生而言,學校是個怎樣的地方?

根據善意溝通(compassionate communication)理論,我們每一個行為都是為了滿足需要。因此,學校要提供空間回應學生的需要,例如讓久別重逢的同學連結,重新建立信任;讓學生表達自己,分享最近壓抑了的感受。往後,學校也將變回成長與學習的地方。這時,學生或已滿足了歸屬感及安全感的需要,同儕間互相勉勵,才有空間照顧學業、興趣及夢想。正如我們的理念——「先處理心情,再處理事情」!

文:盧卓欣(JUST FEEL 感講項目主任)

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景,是轉化學校和家庭的溝通文化,透過支援教育工作者和家長,攜手共創同理心校園和家庭文化,提升孩子的身心靈健康。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第396期]