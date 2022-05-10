論盡教育：楊局長拍片鼓勵考生

【明報專訊】王師奶要為自己臉上貼金，同是鼓勵，局長就遲過小婦人以「總有一條路可通羅馬」一步。遲到好過無到，他說文憑試係考生人生其中一個挑戰，寄語考生「沉着冷靜，靈活應變，勇於嘗試」。這是放諸四海而皆準的至理名言，鼓勵考生當然也合適。入到試場，有點緊張是正常，「沉着冷靜」是需要的，如果不夠冷靜，騰雞兼慌失失，顧得頭來唔顧得尾，這科成績就係咁「大」了；「靈活應變」在考試中好重要，最顯淺的例子是有5條題目，答完第一題，第二題有點困難，除了「沉着冷靜」外就要「靈活應變」了。不要給第二題卡住，轉答往下的題目，這樣的處理小學教師都教過，可是入到試場，有時會像被鬼掩眼，完全不靈不活。楊局長這兩個寄語是對的，可是第三個「勇於嘗試」就要斟酌了。

考試求穩陣 宜選安全答案

局長，小婦人不是玩對抗，在雞蛋裏挑骨頭。在做人態度上「勇於嘗試」是對的，也是積極的，胡適先生也說過「自古成功在嘗試」，但在考試作答時而勇於嘗試，小婦人就不大贊同。考試是有技巧的，穩陣大於一切，考試是爭取分數，一分就是一分，考試決非嘗試的最好時刻，何况仲要「勇於」添！不論什麼情况，面對難以決定的答案，千萬不要嘗試這，嘗試那，要選擇一個最安全但可能得分較低的答案。正如奧運會的跳水、花式溜冰運動員在某個階段寧選擇難度較低、安全程度較高的動作，不會貿貿然「勇於嘗試」，除非自知成績落後到無可挽回，不得不背城借一，缸瓦船打老虎，盡地一煲。小婦人知道此論調未必人人認同，但確是自己歷來的考試策略，不討論了，就以各師各法一詞作結。

有志不一定成功

楊局長還邀請本港重劍好手江旻憓為考生打氣，江小姐在國際劍聯最新公布的重劍世界排名第八，她可說文武全才，同時是美國名校史丹福的高材生（王師奶不喜歡報章常用「學霸」這詞），江劍后祝應考DSE考生身體健康和「Good luck」很有意思。江劍后以身作則，讀書讀得叻不是一切，還要有健康體魄去發展未來的人生。楊局長說文憑試是人生其中一個挑戰，一啲都無錯，因為讀了十幾年書，食粥食飯靠呢鋪。有幸手拿8個5+，榮登狀元榜，大學任你揀，就大可乘波音747去羅馬；就算不中狀元，入到公立大學，也可坐直通車去羅馬，但無一樣緊要得過健康。

局長最後語重心長勉勵考生，囑咐考生銘記「有志者事竟成」。很多成功都因為有志加堅持，這鼓勵是正面的，每個年輕人都應早早立志，抱不成功不罷休的態度，正如新聞主播梁思齊說「專心應戰，搏盡無悔」。對年輕人當然要說正面和勵志的話，但容許王師奶這略有人生經歷的資深中年說一句泄氣話：「有志不一定成功，失敗的百分比也不低」。鼓勵年輕人的同時，如何提醒他們以寬闊的胸襟接受現實呢？兩難呀！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]