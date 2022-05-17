轉校插班：轉校插班看孩子條件 小心跌banding 得不償失

霏霏轉到新校適應得頗快，媽媽最初擔心她會因上學路程遙遠而覺得辛苦，幸好原來只要上學開心，要她早起一點也不是難事。（資料圖片）

【明報專訊】近一兩年的移民潮，令官校、津校、直資私立甚至國際學校都流失不少學生，連傳統名校都要招生，實屬罕見。學校「大洗牌」，對一些有意為孩子轉校的家長帶來更多誘因。不過，人轉我又轉？孩子是否真的適合入讀，對他們的成長有否裨益，抑或只是慕名而轉？家長宜在轉校前認真思考。有升學專家甚至提醒，若想轉到靚中學校網的更要小心，因為每間學校的學生banding比例不同，小朋友在原本學校考第一、二，到了名校後可能會跌至其他組別，那麼即使轉到名校也沒有用。

文︰顏燕雯

升學專家梁永樂表示，疫情放緩後估計離港移民數字會上升，對想為子女轉校的家長來說，更是好時機。「據悉，有些直資學校幾乎每星期都收到退學信，要知道在學校角度來說，少一個學生就少一份資助，加上今年『暑假』提早了，很多官津學校小二以上收生時間更有彈性，不用等到9月開學才給學生插班。」

為「靚校網」轉校 要考慮呈分試

話雖如此，他提醒家長轉校前必須想清楚。第一，是升中因素。小五、小六的學生要考慮呈分試的問題，小朋友轉校後能否立即適應？轉校後會否跌banding，影響升中選校？「如果因為想轉去靚校網而插班便要小心，要知道每間學校都有不同banding比例，小朋友在原本學校考第一、二，去到名校有可能因名次下跌而跌banding，那麼轉到靚校網也沒用，家長應參考學校過往派位到各組別學校的比例，再按小朋友的條件選校。」

喜愛新校教學模式 讀得更開心

第二是小朋友的適應問題。梁永樂提醒家長，若希望小朋友在新校能讀得開心和輕鬆一點，家長就先要搞清楚是小朋友還是學校的問題。「若原本學校課程太深，小朋友感壓力而不想上學，轉校後可以讓他們開心點、拿回自信心，未嘗不可；但若純粹因為小朋友本身不勤力或不懂讀書方法，轉校也不一定可解決問題，這就視乎學校能否在這方面幫到小朋友了。」

知純就是其中一個成功轉校的例子。他本來於香港華人基督教聯會真道書院（下稱真道）念書，去年完成中一課程後，便轉到蘇浙公學國際部念Year 8（中二）。媽媽Annie說，知純念小五時已決定替他轉校，只是疫情令計劃押後。「其實他從小到大，上堂都愛發白日夢，因為他很快聽明老師所講，之後便坐着想自己覺得有趣的事，有時又會搗蛋地問老師一些課程外的古靈精怪問題。每年老師的評語都是說他很聰明，但不專心，我見他的成績跟得上，加上在初小時影響不大，所以沒特別在意。可是到了高小，他對學習已欠缺熱誠，不願做功課，疫情時的網課更令他不留心上堂，我經常收到老師信息指他欠交功課，考試又不溫書只靠『天才波』，我覺得不可這樣下去了，決定找一間更適合他的學校，若繼續念本地課程，只會浪費時間。」

Annie說，轉校只想為兒子找一條適合他的路。「轉校前我也有跟他商量過，他說想試。」真道的高小課程與傳統小學分別不大，既然囝囝不適合傳統教學，便着眼找一間偏向活動教學模式的國際學校。最終考量過學費、地點、課程等因素，她選擇蘇浙公學國際部（下稱KCIS），「學校地點近我們家，又不用買債券，最重要是本地學生較多，因為囝囝社交能力一般，希望他可盡快投入新學校認識新朋友」。

KCIS學生先必修IGCSE課，然後高中可選讀IAL或IB課程，Annie偏向IAL，兒子有數理天分，應考IAL會比較得心應手。疫情期間，知純花了3個月時間在網上自修GCSE數學，去年1月已考獲最高的9分成績。自學對知純來說，十分輕鬆，要他用電腦、project形式交功課更合他心意。知純說：「以前學校上課時，老師主力教課本內的知識，很多時要死記硬背，但新學校的功課要花時間心思去做，一般要一星期完成一份，做功課的時間不比以往少，但就好玩有趣得多。」Annie說現在再也不用催促兒子做功課，「雖然間中也有欠交，但我再不會像以前不斷收老師的電話，大家都開心」。

適應新校交新朋友 早起牀也願意

知純因為學習模式而轉校，而小琳則是因為更吸引的學校網而不惜為女兒霏霏轉校。霏霏去年9月從聖羅撒學校轉到跑馬地聖保祿天主教小學念三年級，兩校地點相距甚遠，霏霏也要由從前步行改為坐校車上學，媽媽小琳說：「雖然要早點起牀，但她還是很開心。」

其實小琳在女兒一年級時便想替她轉到一間有更好中學校網的學校，她說，現時霏霏的學校雖然離家遠一點，但所屬校網卻比舊校網好得多，「我一直是在為她中學打算，兩間小學程度其實差不多，但中學我們就更喜歡聖保祿」。小琳一直心儀瑪利諾修院學校，但在小一派位、叩門、小二插班時，女兒均無緣入讀，後來有朋友建議她們試試考聖保祿天主教小學。小琳認為相比九龍區的中學校網，聖保祿所屬的灣仔區校網更得她心。「若她能夠平穩地升上聖保祿中學我便覺得很安慰。」媽媽最初很擔心女兒要清晨5:30起牀上學會太疲累，但她很快認識到新朋友，因此覺得轉校是正確選擇。

[Happy PaMa 教得樂 第397期]