家家有禮：換領姆明入廚好物 在家煮食添樂趣

【明報專訊】疫情期間，不少人喜歡在家煮食，如果有一套靚靚廚具，一定倍加開心！置富Malls聯同Moomin姆明一族為大家帶來一系列入廚好物，這個置富Malls×姆明春日「煮」意活動，由即日開始分3個階段舉行，各階段讓大家分別換領「姆明多用途手提袋」 （已全數換罄）、「姆明春日暖心陶瓷杯」（5月28日開始換領）、「姆明原野風陶瓷碟套裝」（5月28日開始換領）、「姆明田園餐墊連餐具套裝」（6月11日開始換領） 和「姆明木製單柄鍋連蓋」（6月11日開始換領）。只要於指定置富Malls消費滿指定金額，便有機會帶它們回家。

此外，姆明期間限定店將於6月登陸馬鞍山廣場，以姆明村為主題場景，屆時紅藍色尖頂小屋、姆明一族多個熱門角色都會出現。同場有多款姆明一族精品發售，粉絲們萬勿錯過！

■置富Malls×姆明春日「煮」意換領詳情

日期：即日開始（分3個時段換領）

時間：中午12:00起

地點：指定置富Malls

網站：www.fortunemalls.com.hk

整理：顏燕雯

●送置富Malls×姆明春日「煮」意系列入廚好物

置富Malls送出姆明田園餐墊連餐具套裝及姆明木製單柄鍋連蓋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於5月24日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

◆問：請說出置富Malls×姆明春日「煮」意其中一款可換領的產品名稱。

[Happy PaMa 教得樂 第397期]