親子筆陣．永明的天空：走出discomfort zone

【明報專訊】轉眼間，復活節已過，母親節、佛誕剛完，端午節亦不遠矣，但怎麼時間好像走得很慢呢？

你也有這種感覺？對呀！就是像有許多事情發生，時間卻跟不上，不是說日月如梭嗎？可能「估佢唔到」的心結作祟，還是思鄉旅行病發作？換湯不換藥的心情，像「長新冠」，明明已經康復，卻仍有一系列後遺陰影，揮之不去。

突破須跳出舒適圈？

想要點突破？那麼先要明白comfort zone及discomfort zone了。Google一下comfort zone，相關結果超過一億條，資訊量龐雜，十分 discomfort （不適）吧！那麼discomfort zone呢？噢！都過千萬條，但相對較少，逆向思維總是少數。無論如何，弱弱一查，不管前者還是後者，你都會從中找到一些端倪、一堆策略、一籮建議……大致都是教人要跳出舒適圈，在「伸展區」容許自己不太舒適，學習才有效，成長可預期云云。

咦？你可能會認為自己，甚至和孩子一直已經處於「不適圈」，還要跳進更「不適」的狀態去尋求突破嗎？如果你有這樣的想法，恭喜你！起碼你的自我覺察功能仍在。正所謂知己知彼，不殆。有聽過地理坐標嗎？如果你想標示地球任何一個地方，只要知道這個地方的經度、緯度和相對高度，就能準確說出位置了。因此，想突破？先要了解自己身處何方，這一分鐘你站在何地？

坦白說，comfort zone、discomfort zone，哪有明顯界線呢？從宏觀的角度看，「舒適圈」或許是指一些可以預期的生活景况，有着較多可以控制的環境因素，之所以舒適，因為不費力。反之，「不適圈」就是有變動的，或感到有潛在危機的景况……人在其中，腎上腺素長期分泌，甚至狂飈，因為有壓力！然而，日常生活，皆是微觀生活，有聽過「開門七件事」嗎？柴米油鹽醬醋茶是舊話，數碼世代，手機、Wi-Fi、網絡，各種電子通行證缺一不可，開門閉門都要用上。

舒適圈和不適圈 每天交替出現

如是者，一天我們就進進出出多次「微觀的」舒適圈和不適圈了。早上，孩子要上學，先來個 15分鐘自行檢測，大清早便是賽跑。如果你是雙職父母，有幸的，是把孩子送到學校或送上校巴，接着便趕忙上班；時間緊迫的，就連吃個早餐也未必趕及。有些時候，心情跌宕，於是那微觀的comfort zone，discomfort zone 往往接連出現，甚至同時登場，像人生交叉點的場景，就如家常便飯。

疫下的新常態尚在形成，無論你今天身處於什麼zone，都要有決心與孩子一同走出disomfort zone。或許我們要多一點勇氣和智慧來修補東歪西倒的秩序，然而不要忘記：為母則強，為父則warm，剛柔並濟，保持信心，一定可以創新天。

文：楊永明

作者簡介﹕資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]