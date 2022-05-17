童途有「理」：兒童扁平足要處理嗎？

【明報專訊】兒童扁平足是很普遍的情况。有資料顯示，約四成半2至6歲的幼童，以及一成半8至13歲的兒童都有扁平足現象（註）。雖然家長們都有聽過，扁平足會隨時間好轉，不需要處理；但又擔心孩子長大後可能會有「後遺症」，那該怎樣辦呢？

控制體重 選適合鞋履

扁平足一般是指腳內側縱弓塌陷（圖a）。2歲前的幼兒，因腳底的肌肉尚未發展，所以大部分都有扁平足。足弓約於2至10歲間逐漸成形。扁平足可分為功能性（flexible）及病理性（rigid）兩類。功能性扁平足佔九成以上，足弓只在負重時塌陷；病理性扁平足，則指足弓即使在不負重情况下亦塌陷，這可能是因先天不正常的足部骨骼融合所致，或要透過手術處理。扁平足的成因及誘因有以下：

．家族遺傳

．腳底肌力較弱

．肌腱、韌帶支撐不足

．肥胖

．阿基里斯腱（Achilles tendon）過緊

．慣性「W」坐

．穿著過軟、過寬及沒有足弓承托的鞋履

長期因足弓下塌而減低足弓的彈性緩衝，足底直接受壓，可引致以下症狀：

．腳踝、膝關節及腰背痛

．下肢容易疲倦

．平衡感減低，走路、跑步時容易跌倒

．因負重偏向腳內側而令腳跟及大腳趾外翻

．易生腳繭

．步姿異常

對於沒有症狀、沒有誘因的扁平足，只需要定期觀察。

若有以上提及的症狀，便應諮詢醫生或物理治療師作進一步檢查和治療。除注意體重控制、避免「W」坐姿，以及選擇適合的鞋履/鞋墊外，家長亦可指導兒童做一些家居運動，以紓緩症狀。

1. 伸展小腿 （圖b）

弓箭步，雙手扶牆，伸直背部，雙腳掌向前，身體重心推向前至小腿後有拉扯的感覺，維持10秒，放鬆，每腳重複5次。

2. 強化小腿和核心肌群 （圖c）

保持挺胸收腹，以腳尖走路約2分鐘。

3. 強化腳底肌肉 （圖d）

將腳趾拉向腳底，收緊腳底肌肉，提起足弓，維持5秒，放鬆，以10次為1組，重複3組。

（感謝物理治療師郭二鳳、陳慧雯及胡凱菱協助修訂本文內容）

註：Evans AM, Rome K. A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric flat feet. Eur J Phys Rehabil Med. 2011 Mar; 47(1):69-89. PMID: 21448121.

文：區美娟（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]