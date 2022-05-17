善養救未來：時機成熟 孩子自然成長

【明報專訊】我兩個孩子很小的時候已跟我們同睡。當時，我也像很多新手爸媽一樣，獲教路要自嬰兒時培養孩子獨立，就算BB夜半嚎哭，也要「狠心地」任由他們哭，哭累了就會自然入睡，久而久之便學懂自己睡云云。我一直對此說法存疑，心裏想：嬰孩不懂言語，三更夜半最需要至親呵護時，卻如何哭喊呼求也得不到回應，多麼令人絕望啊！我自問不忍心，更不願讓孩子有這樣的童年烙印。

記得我的小兒子半夜睡得矇矓時，一雙小眼睛仍緊閉着，若他摸到媽媽在身旁，便會安心地繼續睡到天明；若摸不着，就會起牀找我去。縱有很強的信念，我也曾像很多父母般有過一刻的擔心：孩子這麼黏我，要到幾多歲才能獨立呢？

獨立前滿足對安全感索求

偶然聽到朋友分享，說認識一個外籍媽媽，她的兒子是絕對的「去到邊跟到邊」，但孩子9歲後卻忽然獨立起來，不再做「跟得兒子」，更能自顧自地做任何事。當刻聽罷，為這個媽媽的耐心和愛心所感動，無形中也為當時仍繼續被孩子黏着的我，給了鼓勵與希望。

如是者，我的兒子8、9歲時仍繼續跟我們同睡，即使他眼見姊姊已在自己房間逍遙快活，愛玩的他仍「不為所動」。其實他也不是沒試過，只是最終還是覺得睡到半夜有媽媽在旁會比較安心。我沒有勉強，老公也跟我說，孩子最多只會跟我們同牀十年八載，要好好珍惜這段親子時光呢。

奇妙的事突然發生了！兒子滿9歲後不久，外傭離職，她的房間騰空了，兒子之前曾戲言若外傭走後他可能會進駐，想不到他真的這樣做，更看似很有策略：他先在房內放了深愛的玩具、個人物品，包括上學的書包課本。隨後他日間在那房間活動，晚上則回我們的房間睡；後來一周有幾天在自己的房間睡，再過不了幾星期，他已經很確定地告訴我們，可以自己睡了。

按孩子步伐 爸媽耐心陪伴

當我還狐疑孩子幾時才會自己睡，他卻一下子獨立起來，就像那個外籍媽媽的經歷般，我們不催促，只待時機成熟。我慶幸自己和老公都有這樣的愛心耐心靜待這一天的到臨——原來當孩子覺得安心了、依賴夠了，就會自立起來。一切也是按孩子自己的成長時間表、自己的步伐和意願去安排，爸媽只是從旁陪伴，適時給予肯定。

回想起來，這個自然的自立，可能在外傭姐姐離開前3個月便開始出現：有天我要提早上班，由於一般是我帶他上學，本想問兒子那天要由外傭或爸爸帶，豈料他卻搶先說想試試自己獨自上學！我最初也確有點擔心，但同時也想讓他透過體驗去學習、成長。其間，他試過忘了按鈴遲幾個站下車，也有試過上錯巴士，幸好他都懂得面對或找我幫助；在我看來，這些對一個人學習獨立成長都是很寶貴的經驗。

人生流流長，我們誰沒錯漏？重點是我們作為成人不視之為世界末日，孩子才有機會不斷在自己的嘗試中逐漸學懂修正及求救。這些成人看上去的「錯漏」，其實正是學會獨立的必修課呢！

善養是個同理並尊重孩子成長及自我需要的過程。能看到孩子安然成長是一種幸福，能有個與自己育兒觀念相近的伴侶並肩同行是另一種幸福。祝願天下孩子都能在爸媽的愛心和耐心灌溉下安然成長，成為一個真正獨立自主的人。

文：李慧敏（兩孩之母、營養教育支持者）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]