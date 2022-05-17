潮媽寶典：一碗靚湯 無盡母愛

【明報專訊】「飲多碗湯呀！」是不少港媽的口頭禪。港人無湯不歡，不論是老火湯、滾湯還是燉湯，飯前飯後總習慣來一碗。湯控媽媽黃詠（Irene）愛烹飪，特別喜歡研究及為家人熬製營養湯品，這促使她由全職媽媽成為湯包品牌創辦人，希望將健康養生理念推廣開去。

Irene育有兩子，曾是小學教師、補習學校導師的她，在大兒子1歲時，決定回歸家庭，全職照顧孩子，她笑說：「做媽咪好正！」即使24小時on call，全年無休，但每天見證孩子的改變，感受他們的喜怒哀樂，為他們烹飪美食，Irene便心滿意足，再忙再累都覺值得。

一晃眼，就過了8年。眼見妻子對着孩子轉，丈夫心疼她：「你有什麼事情想做？當孩子再大一些，不再那麼需要你時，我怕你會失落。」Irene如夢初醒：「真的好久沒為自己考慮，我應該要找回自己，為自己的理想和目標努力。」

研西式湯包 兒子當靈感男神

脫離社會好一段時間，Irene一時不知道該從何開始。回想過去，她做的最多且最享受的事就是煲湯：「湯是媽媽的味道，湯溫暖的不止胃，還有心靈。」不如就從孩子都愛的湯着手吧！從她的觀察，市面上的湯包產品，大多是中式湯包，西湯基本上都是罐頭味精湯。歐美不少地區都將湯作為主菜，除了能喝，也能當正餐吃，所以無味精、無防腐劑的西湯湯包有很大的開拓前景。

從未涉足飲食行業的她如何開拓？Irene坦言兒子是「靈感男神」：「兒子小時候偏食，不喜歡吃西蘭花，我曾嘗試打碎西蘭花後再加上洋葱，熬成口味清甜的西蘭花濃湯，他們非常喜歡喝，還能舉一反三應用到其他營養豐富的蔬菜上。」

煲靚湯，難不倒Irene，但如何變成湯包，翻熱即飲就有難度。她不厭其煩地研究食材，修改食譜，一年才研發出幾款湯品，「一邊湊仔一邊研發，品牌發展得比較慢，但我不着急，我希望尋找適合的天然食材，熬出最鮮美的味道。湯包裏還濃縮着我對兒子的愛，我想我的客人喝起來也能感受得到」。

與時代接軌 先學過濾資訊

生活在資訊時代，拿着一部手機，社交帳戶的群組裏每天傳出大量信息，既拉近人與人之間的距離，但也不免讓人產生焦慮，「別人家的小朋友已經會背誦詩詞了！別人家的孩子拿獎了！別人家的孩子考級又過了！別人家的孩子……」Irene也曾感受到來自網絡的精神壓力，當媽10年，她愈來愈感到，做潮媽要跟時代接軌，接受四面八方的資訊，但更重要是過濾不必要的資訊，選擇適合自己和家庭的路，再加一點冒險精神，帶領家人向前走。這就和熬老火骨頭湯要先「汆水」一樣，不先去除肉中的血水、雜質、油脂及腥羶味，哪來一碗肉質鮮美，回味無窮的靚湯呢？

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]