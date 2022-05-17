增添父能量：我的隊友不是豬

【明報專訊】「你真係蠢過隻豬！」

有多少太太未曾這樣對你的丈夫說過？就算未說過，亦很可能想過！

夫婦間在家庭照顧上，就像一個秤，一方太重，另一方太輕，並不理想。怎樣才到達到平衡呢？秘訣是少詆譭（undermining），並且做4件事。

平衡夫婦關係四寶

1. 接納彼此的限制

無可否認，相對男性，女性在照顧家庭及小朋友上能力較強，尤其在上一代華人男主外、女主內的社會文化影響下，照顧家庭可以說是已寫入女性的基因裏。

既然這樣，當我的丈夫照顧小朋友或家庭時達不到「標準」，也要接納這是他的限制，或許他的強項不在於此。

2. 安慰彼此的感受

夫婦的方程式不是1+1=2，我深信是1+1=1。

什麼意思？除了實際分工之外，更重要的是情感上彼此扶持。

我的丈夫不是一個善於表達感受的人，當我過於激動去批評他的時候，他不但不能立刻改善當前的情况，反而因為抑壓了負面情緒，下次做得更差。你有遇過這種情况嗎？

其實有時候，丈夫不是想做得差，而是有心，無力。所以當他似乎「又」做錯時，先顧及他的感受，安慰和扶持，反而有機會更接近你的標準。

從細微處 欣賞對方付出

3. 欣賞彼此的付出

獲讚賞是大部分人動力的來源。

不詆譭，取而代之是要多欣賞你的另一半呀！例如我丈夫在外辛苦工作養家，工作過後仍然願意回來照顧家庭，那怕只是一片刻和子女玩耍，仍要欣賞。欣賞你另一半的經營，不要輕看他的「手板眼見功夫」，因為正正是這些零碎又不起眼的片段，才能築起今天的家庭。

4. 建立彼此的自信

我身邊有一個男主內的家庭主「夫」，但在傳統的思想下，全職爸爸的角色很容易被人抹殺。他曾經和我分享他的掙扎，又因受人白眼而想過放棄。

如果是這些爸爸的另一半，欣賞、鼓勵、肯定他的堅持和付出，絕對是建立他作為爸爸自信的基石。就像全職媽媽的付出，需要丈夫的肯定一樣。不要讓言語摧毁爸媽辛苦的經營和付出。

文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）

作者簡介﹕由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]