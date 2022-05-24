好去處：馬灣「森動」之旅 訪農莊逛市集DIY

有機耕作——小朋友和家長都可憑入場券免費參加「挪亞有機農莊奇趣導賞團」，在導賞員帶領下了解各式有機耕作的方法，以及認識多種植物的形態特性。有機農莊因應不同時令種植了不同種類的植物，如香茅、迷迭香、薄荷、鼠尾草等花類，以及甘筍、茄子、粟米等蔬菜類。部分農作物如薄荷和食用花更會應用於挪亞方舟各餐廳的有機食材及特色工作坊的原材料上。（朱安妮攝）

小盆栽吃下肚——意式小盆栽甜藝坊讓小朋友利用餅乾、忌廉及食用花等材料，由打忌廉開始到以食用花裝飾，製作成精緻美味的Tiramisu小盆栽，可拿回家慢慢享用。所需遊戲券：6張（朱安妮攝）

雨水收集器——有機農莊有巨型的雨水收集器（左），收集雨水來灌溉植物，右邊是有利疏水的畦田。（機構提供）

螢火蟲起舞——雖然要在夏夜裏看到螢火蟲並非易事，但大家可以到室內互動展館「e-Planet夢想星球」參觀，與投影出來的螢火蟲齊齊起舞。（朱安妮攝）

種子心意卡——種子心意站不單是教大家做心意卡這麼簡單，而是透過小卡片感受生命的奇妙！由小朋友用器材把再造紙加水攪成漿，再用模具砌出不同形狀製成心意卡，奇妙之處是在上面加入種子後，不久植物便會在心意卡上發芽成長，收卡者一定非常驚喜。所需遊戲券：6張（朱安妮攝）

【明報專訊】小朋友平日長時間對着課本和電腦，周末就最好到戶外舒展身心，例如到遠離繁囂的馬灣參加有機農莊導賞團，逛逛以綠色生活為主題的巿集，或參加有趣的小手工製作，過一個有得玩又有得學的綠油油假期！

文︰顏燕雯

模特兒：Yoyo（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

踏入初夏，綠草遍野，最適合帶小豆丁來一趟綠色小旅程。在6月的指定周末，香港挪亞方舟舉辦「森動」綠悠遊主題活動，讓小朋友可以透過參觀、玩小遊戲和做手工，與大自然更貼近。當中全新的「挪亞有機農莊」除種植了多種植物和蔬果，更展示不同的有機耕作工具和方法，如水耕栽培、雨水收集器等，即日至6月期間只要購買入場券便可免費參加導賞團，在導賞員帶領下認識有機種植冷知識、低碳生活及環境保護對我們生活的影響等。而期間限定及由香港基督少年軍協辦的「森活巿集」，有林林總總關於綠色生活的攤位，包括本地有機農作物、手工或天然食品等，全是免費參加。

除以上活動，每持2張門票均可獲10張遊戲券，於場內憑券自由選擇參與各種小手工，如做手工皂、Tiramisu小盆栽，或用再造紙製成植物心意卡；還有給人仔放電的空中奇遇索道、萌趣動物騎騎樂、自駕車童趣飛馳樂及巨型火箭滑梯及繩網，足夠讓大家樂上半天！

下午茶品嘗櫻花滋味

玩完半天，是時候醫肚了！認識了這麼多植物，不如再來品嘗一下花的滋味！挪亞方舟度假酒店的豐盛閣餐廳推出「嚐櫻絮語海景下午茶」，當中不少粉紅色的美點加入櫻花口味，如鹽漬櫻花迷你刺身井、白桃櫻花杯、櫻花芝士餅等，加上青馬大橋及沙灘美景，是視覺加味覺的雙重享受。

■嚐櫻絮語海景下午茶

供應時間：即日至6月30日每天下午3:00至5:00

費用：468/2位用（挪亞方舟門票持有人或酒店住客85折，另設加一按原價計算）

預訂及查詢：3411 8836

■INFO

香港挪亞方舟「森動」綠悠遊

日期：6月3至5日（周五至日）及6月18至19日（周六及日）

開放時間：上午10:00至晚上6:00

地址：馬灣珀欣路33號

費用：成人$198，3至11歲小童及長者$158，活動期間設買2送1優惠（每購買或換領2張門票可獲10張遊戲券，現場亦可加購遊戲券）

查詢：3411 8888

[Happy PaMa 教得樂 第398期]