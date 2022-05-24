親子筆陣．玩創校長：未來庠序

【明報專訊】你沒有看錯標題，標題亦沒有打錯字，幫大家長知識，了解什麼是「庠」？什麼是「序」？無論你相信進化論所指，人類是由猿猴、經歷250萬年進化而來，抑或創造論的上帝按照自己的樣式創造人類，人類一開始，都是沒有學校存在的。中國是四大文明古國，「庠序」就是中華文化發展史上，學校的雛形。

「庠」一字 是由「广」及「羊」組成，「庠」的出現是因為人類開始了社群生活，隨着生產力提升，社區需要有儲存糧食及飼養家禽的地方，這些糧倉一般會安排年長族人看守，所以「庠」除了是養老的地方，也讓老年人在這個場所中，把豐富的生活經驗傳承予孩童，成為教育場所；「序」是教人射箭的地方，是貴族子弟習武的場所。到了商朝，教育逐漸有系統起來，開始把教育和勞動生產，分作兩項專門的活動，教育需要在專門的場所進行，「庠序」遂慢慢演化成今天的學校。

想了解歷史，需要搜尋和研究資料，像「庠序」一詞，我也花了些時間才能理解背後的典故。但相比起，要了解「未來」就更加困難。事實上，欲了解歷史或掌握現存的知識，只需要上網搜尋一下，就一清二楚；但要在當下去窺探未來，突破今天的處境，那就是一件艱巨的事情，因為未來不是空想的明天，而是需要建立在今天的概念基礎上，再去探索和實踐。不用談得太遠，同時擔任Tesla與Space X 兩家公司CEO的馬斯克（Elon Musk）在2016年 的「Code Conference」科技論壇上，就提出了一些「當天的未來」，如完全自動無人車、人類登上火星、將晶片植入腦內等，當時有很多人認為他在癡心妄想，但2021年Tesla已成為第六家市值破1兆美元的巨頭企業，而我今天也在使用自動駕駛的電動車系統。馬斯克正提醒大家思考，人類未來與科技的相處之道。

反思「學校」角色 創建未來

美國哲學家、心理學家和教育家約翰•杜威（John Dewey）在1915年出版了一本對我教育觀影響極大的書籍《明日學校》（Schools of Tomorrow），杜威厲害在於100年前已批評今天的教育問題：「如果我們還用昨天的方式教育今天的孩子，那等於抹殺孩子的未來。」要讓我們的孩子開創人類的未來，社會需要反思「學校」今天在社會、時代及科技的角色，學校是預備我們的學生進入未來？還是學校已經和未來脫節？

今天仍然有很多學校，以「教材」和「課程」作為學生學習的主導及成就的依歸。於是，教師們的責任是「教盡教材」，學生們則需要「讀盡教材」，教科書和工作紙變成了學習的主軸，家長最擔心讀了的教材考試沒有考，白白浪費了孩子溫習的時間。教材和教學進度雖然非常重要，而透過評估來促進學生學習，亦有重要的價值和意義，但如果學校只側重過去教育系統的成功，卻忽略教育可改變未來的功能，就會出現教育與未來失衡的狀態。

今天如果要建構一間「未來學校」，需要透過教師、家長及社會組成一個學習社群，一方面讓學習者有系統學習課程內容，另一方面需要把學習回歸生活，讓學習建基於科技，並通過「做中學」的體驗形式，讓每名學生都找回學習目標，這就是改變未來之道。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]