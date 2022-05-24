升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■九龍禮賢以孩子為中心

幼園直升小學率約80%

問◢ 香港培道小學幼稚園、德信幼稚園和九龍禮賢學校暨幼稚園，是否都與其小學部有關？幼園畢業生有多少能夠直升？如家中女兒是細B，需要較有耐性的導師教導，哪一間幼稚園比較適合她？

答◢ 其實幼稚園、小學有關連的學校，直升百分率都甚少公布，就算有也只是大約數字。德信小學是津貼學校，沒有直升，收生與讀哪間幼稚園無關，况且它是男校；香港培道小學幼稚園大約有逾50%畢業生可直升上其小學，九龍禮賢學校暨幼稚園則大約80%。如果需要有耐性的導師教導，九龍禮賢比較適合，因為該幼稚園出名以小朋友為中心。

■油塘觀塘區

A++幼稚園推介

問◢ 家住油塘，女兒活潑好動，想問天主教聖雅各伯幼稚園及明愛油塘幼兒學校哪一間較適合她？除了這兩間，同區還有什麼幼稚園推介嗎？

答◢ 參考教育局評核報告，本人給天主教聖雅各伯幼稚園和明愛油塘幼兒學校的評級同是A（由A++至A-）。同區的A++幼稚園，包括天主教彩霞邨潔心幼稚園、香港基督教服務處觀塘幼兒學校、救世軍平田幼稚園及基督教聯合醫務協會幼兒學校。

■陸慶濤課程適中

直升羅氏基金一條龍

問◢ 請問你對保良局林文燦英文小學和保良局陸慶濤小學二者有何評價？因為想為兒子找這一類直資小學，他是思考型，愛閱讀，但大部分直資私小的課程都較深，甚至比津小教高出一級，怕孩子讀得辛苦。此外，這兩間小學哪間對日後升中有較大優勢？如屬意九龍區英中，應如何選擇？

答◢ 兩者皆為保良局辦的小學。如果你不想課程深，又想兒子日後順利升上英中，保良局陸慶濤小學值得考慮，因為此校課程適中，又是一條龍，可以直升保良局羅氏基金中學，是組別頗高的英文中學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]