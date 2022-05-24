荒失失在加家：應對自駕遊的「放電」活動

【明報專訊】對於習慣亞熱帶氣候的香港人來說，今年Winnipeg的天氣真嚇人。這裏直至4月最後一場大雪後，冬天才算是正式完結，步入5月便立即由攝氏零下幾度暴升到廿多度。在溫暖而略帶一點熱的天氣下，最好活動當然是自駕遊；况且今年再次有曼省（Manitoba）旅遊回贈計劃，更要好好把握機會，一家大細去放鬆一下。

刺激旅業 staycation有回贈

曼省旅遊回贈計劃，是省政府為刺激旅遊而推出。只要在指定時間到指定酒店住宿，之後再將酒店單據上載到指定網址，便可得到大約100加幣的回贈；而如果去指定的旅遊景點玩，亦可將收據上載到指定網址，取得門票的50%回贈。這個計劃在去年也有，當時我們一家四口以staycation形式參與，但由於筆者仍未考取車牌，要由朋友代駕，而所選擇的酒店也只是距離Winnipeg大約個多小時的車程，所以在我們一家人眼中，那趟不算是真正自駕遊。今年雖然同樣是去staycation，但改由筆者親自駕車，所選擇的酒店亦需要3個多小時車程，對新手駕車者而言有一定壓力。

不過，更大的壓力是來自應付小朋友。要他們在一個細小的空間內安靜坐上3個多小時，絕對是一個大挑戰。聽過不少家長分享妙計，例如安排中途站，把小朋友帶到郊外「行山」，除可沿途欣賞優美的景色外，更重要是替小朋友「放電」，任他們在山上跑跑走走，那回到車上便會乖乖入睡。

家長最怕放電失敗「玩死自己」

能替小朋友「放電」固然好，但安排這類戶外活動，大人同樣要付出相應的體力，萬一孩子「電力」無限，玩足1小時也未疲倦，那家長便「玩死自己」了！因此亦有家長想出其他方法，例如先在平板電腦下載一些小朋友愛看的電影，之後把平板電腦固定在車上，讓車廂變成小朋友的小型影院，使他們靜靜地安坐座位上。

撇除這些小煩惱，總的來說，自駕遊是一個不錯的體驗。在香港，受地理環境限制，很難有機會要駕駛幾小時才到達遊玩目的地，要在外國才享受到自駕遊的樂趣。其實筆者駕駛3小時只是「小巫」，身邊不少香港朋友，已計劃在暑假由Winnipeg自駕到Calgary，車程不停站也要13小時，如果中途加入1、2個景點，時間便更長。不知到時，家長們又有沒有更多方法，讓小朋友可配合到坐長途車？不過，我相信以香港人的創意，總有計仔吧！

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]