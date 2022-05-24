讀樂樂：跟孩子說「愛」

【明報專訊】早前的特別暑假，每天都忙於安排線上故事活動，找到新雅文化去年出版的《讓我把愛傳開去》，馬上愛不惜手，也讓我聯想到20年前出版的《愛是什麼樣子？》。兩本書的背景都是校園，內容都是跟孩子說「愛」。

用圖畫來表達愛

《愛是什麼樣子？》的故事是說柯老師怎樣教導學生們，幫助個性害羞的新生艾莉去面對新環境。老師安排了一個富創意和啟發的活動，以「如果要你們畫出愛的樣子，你們會怎麼畫？」作主題，鼓勵學生用圖畫來表達愛是什麼的樣子？透過互動交流，激發學生們以全新的方式來表達「愛像一條溫軟的大毛氈；一張可以容納每個人的大桌子；一棵隨着你所愛的人愈來愈多而不斷成長的樹」。最後，害羞的艾莉也畫下了她心目中愛的樣子……

從微笑行動開始

《讓我把愛傳開去》的書扉頁，以單一的淡棕色和小男孩獨自背着書包窺探的樣子作背景，故事開端「這就是在玩抓人遊戲，抓到誰，就換誰抓」。圖中的學生正在排隊進入課室，排最前的是愛麗絲，只有她是彩色。整個故事就從愛麗絲的微笑行動開始，再串聯虛擬的波浪形彩霞作比喻，把一個又一個「愛的行動」傳開去，直到獨自背着書包窺探的小男孩迪克。這種首尾呼應，讓本來淡棕色的課室和校園變成彩色，說明把愛傳開去猶如玩抓人遊戲，抓到誰，就換誰抓，是不分勝負，所有人都是贏家！

讓孩子有愛很重要，因為「擁有愛的人會重視與別人的親密關係，特別是那些能互相分享與關懷的關係。他們容易與別人親近，而那些讓他們最有親密感覺的人，亦能同樣在他們身上找到這種最親密的感覺。而愛更是建立幸福家庭與人際關係的基礎」。然而「愛」是一門不易學習但相當重要的課題，如何把這個抽象概念跟孩子分享？如何讓孩子擁有愛的感覺？所以，我們要給予孩子足夠的照顧、關心、接納、熱情和溫暖。請通過親子共讀建立互動交流空間，引導子女以敏銳的心思去感受，當他們擁有足夠的愛，才會懂得「讓我把愛傳開去」。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]