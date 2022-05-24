辣媽CEO：愛情犧牲品

【明報專訊】孩子，以前是愛情結晶品，今日變成了愛情犧牲品。本來兩個成年男女之間的感情瓜葛，拍拖甩拖結婚離婚幾兒戲都得，都與我們無關。可是牽涉無辜的第三者，我說的是無法拒絕「被出生」的孩子，就絕對不能「瀟灑」處理。分手離婚，孩子好像貨物要不爭來爭去，要不推來推去，對孩子造成的童年創傷陰影，影響一生。

小孩子生出來沒有父母照顧已經夠慘，被送入院舍以為會得到適當照顧，卻不幸遭受虐待欺凌更是苦不堪言。去年底香港保護兒童會院舍童樂居爆出職員涉嫌虐待合共40名兒童的案件，累計逾30職員被捕。

剛剛法庭又審理一宗兒童家舍男執行幹事涉嫌猥褻侵犯家舍內9歲女童的案件，案中女童在落口供和接受辯方盤問時，要一再覆述案情，她承受何等巨大的壓力？小女孩情緒激動，難以作答，法官中斷盤問。案中被告否認控罪，法官認為女童在盤問時情緒極為激動，難以在毫無合理疑點下接納其證供，裁定被告罪脫，當庭釋放。

缺乏關愛、過度溺愛都是害

還有無數left in the dark的孩子們，可以靠誰來拯救？一想到孩子們一次二次三次無數次地被傷害，我既心痛又憤怒，但又可以點？歸根究柢，造成悲劇令無辜孩子飽受摧殘的罪魁禍首，是誰？誰來保護手無寸鐵、弱小而又最需要被愛護的孩子們？

這個地球，真的不適合孩子們生存！延續下代變成禍延下代，快樂算什麼？父母說了算！童年是什麼？只有讀書算！活着為什麼？滿足父母算！我由聲嘶力竭到無聲吶喊，問父母們究竟點解要生仔，問了這麼多年，還是百思不得其解，如果不愛，為何造業？有些孩子缺乏愛，有些孩子被過度溺愛，結果都是害！

各大小動物團體呼籲大家領養代替購買，還有養寵物之前要考慮清楚，領養可能是一下子衝動的事，但照顧的責任是一輩子的事。養寵物需要一輩子的承擔，何况生仔呢？我懇請各位識生仔的男女，決定生育之前，考慮清楚，愛護子女，不是責任，是天職，是7/24/365日全年無休的事。如果嫌辛苦怕麻煩，以為教養教育一條龍用錢搞掂的話，對不起，莫講沒有資格做父母，連養寵物的資格都沒有！

感情失敗、婚姻失敗，為什麼被犧牲的，總是子女？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]