熱門話題：子女闖禍冷靜聆聽 5步化解 培養責任心

小朋友危機意識薄弱，亦較「論盡」，很容易在公眾場所闖禍，家長如何收拾爛攤子，或影響孩子往後行事為人的態度。（設計圖片，模特兒與文中提及事件無關，tampatra@iStockphoto）

【明報專訊】近日一名小童，在玩具店不慎碰跌一個大型擺設，家長一度要賠償3萬多元解圍（後獲退款），事件引起全城熱議。小朋友在公眾場所闖禍的情况不時發生，專家指出，家長如何介入這個場面，將影響孩子往後怎理解這個經驗，也間接向他灌輸了一套解決問題的方式，所以整個過程必須謹言慎行，避免給小朋友留下心理陰影。

文︰沈雅詩、顏燕雯

早前在玩具店不慎碰跌大型擺設的男童，其父母最終獲店主全數退回賠款，事件雖告一段落，但男童父親接受電台訪問時指出，兒子猶有餘悸，需要接受心理輔導。事實上，小朋友危機意識薄弱，類似情况，隨時有可能發生在任何一個兒童身上，註冊社工兼資深心理輔導員陳源裕提醒，家長在收拾爛攤子時，宜採取以下5步，避免影響小朋友的心理發展。

第1步︰慰問孩子

不論情况多糟糕，家長首要做的，是馬上慰問孩子，了解他有否受傷。這個動作，正釋出一個很重要的信息︰「你有無事對我們很重要。」讓小朋友知道，在父母眼中，他的價值遠勝貨品的價值。

第2步︰瞬間冷靜

小朋友衡量事情的嚴重程度，往往取決於家長反應。假如家長表現惶恐不安或流露激烈情緒，他會認定自己犯下彌天大禍，並把這個經驗鎖在記憶之中。面對突如其來的事情，儘管人的本能反應往往是驚慌、憤怒、瘋狂，但為人父母者，需要學習冷靜和放鬆，並即時告訴自己︰「事情發生了就是發生了，要盡快去接受。」

第3步︰聆聽支持

當下應該給予小朋友親述事件經過的機會，但家長語氣要平和︰「不要緊，你告訴我們就可以，當時情况是怎樣？」切忌帶着質問的口脗︰「你有無搞過？」或許在困窘的景况下，孩子有可能撒謊，但這個並不是重點，重點是透過聆聽，表達出父母願意和他同行，亦可在口頭上作出實際的支持，「爸爸媽媽會幫你去處理」。

第4步︰承擔解難

家長要從聚焦問題轉為聚焦於解決方法，並坦然承擔當付的責任。當孩子從父母身上，學習到要忠於自己、坦白面對過失，將來的心理發展亦會較健康。相反，假如家長不論對錯，都堅持「死撐」，恐怕小朋友日後亦會有樣學樣，不願為自己的問題擔當，甚至習慣把矛頭指向別人，形成憤世嫉俗的性格。

任何事情，都可以化成小朋友的學習經驗，但視乎父母如何介入這個經驗。回家後，家長可嘗試鼓勵及引導孩子抒發情緒，「當時你有什麼感受？你是否很驚慌」？當情緒被認可、被表達，小朋友便較容易走出陰霾。

第5步︰反思學習

下一步，便是總結經驗，和孩子一起反思，這個經驗提醒了我們什麼？從中學習到什麼？假如家裏有公仔，可把它們圍在小朋友身旁，像是給他「集體力量」，一起傾、一起想法子。父母亦可和子女分享自己小時候的闖禍經驗，讓他們明白，原來每個人都會犯錯，生活上亦有很多難以預料的事情發生，要學習用適當的心態去處理。

若家長能夠幫助孩子從一個負面經驗轉化成不同的想法，這個經驗將不再成為他的枷鎖，反而有助孩子成長。

[Happy PaMa 教得樂 第399期]